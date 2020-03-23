Животворящий крест Господень в Яковлевском храме — это — крест-мощевик, в котором находятся мощи 83 святых. История храма тесно связана с его главной святыней — крестом Господним, который был водружен митрополитом Ростовским Ионой в 1655 году на Поклонной горе близ Ярославля в память об избавлении города от страшного бедствия — моровой язвы 1654 года.



Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал искать в вере силы для преодоления отчуждения, связанного с распространением инфекции, и, не пренебрегая медицинскими предписаниями, не терять способности к доброделанию.



— Несмотря на эту инфекцию, которая провоцирует отчуждение, сохраняя все необходимые медицинские предписания для того, чтобы не быть разносчиками, мы не должны забывать наших ближних, — сказал предстоятель Русской православной церкви. И в меру сил и возможностей оказывать им помощь. И сегодня в этом особенно нуждаются люди пожилые, одинокие.



Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за последние сутки на 71 человека. Таким образом, всего в стране диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели, в Москве одна женщина, заразившаяся COVID-19, умерла. В Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи накануне рассказали о состоянии её здоровья на сегодняшний день.

