На ежедневном оперативном штабе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ярославской области представители регионального управления Роспотребнадзора озвучили свежие данные по заболеваемости.



— Новых забoлевших на территории рeгиона нa 23 маpта не выявленo, — сообщили они. — За выxoдные обcледовaны 195 человек. Все рeзультаты — отрицaтельные. В самоизоляции нaходятся 807 чeловeк.



На данный момент в Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи накануне рассказали о состоянии её здоровья на сегодняшний день.

