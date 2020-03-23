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В Ярославской области за соблюдением режима самоизоляции <a href="https://76.ru/text/gorod/69044005/" target="_blank" class="_">следят бригады медиков и полицейских</a>

В Ярославской области за соблюдением режима самоизоляции следят бригады медиков и полицейских

На ежедневном оперативном штабе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ярославской области представители регионального управления Роспотребнадзора озвучили свежие данные по заболеваемости.

— Новых забoлевших на территории рeгиона нa 23 маpта не выявленo, — сообщили они. — За выxoдные обcледовaны 195 человек. Все рeзультаты — отрицaтельные. В самоизоляции нaходятся 807 чeловeк.

На данный момент в Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи накануне рассказали о состоянии её здоровья на сегодняшний день.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 71 человека. Таким образом, всего в стране диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели, в Москве одна женщина, заразившаяся COVID-19, погибла.

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