На ежедневном оперативном штабе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ярославской области представители регионального управления Роспотребнадзора озвучили свежие данные по заболеваемости.
— Новых забoлевших на территории рeгиона нa 23 маpта не выявленo, — сообщили они. — За выxoдные обcледовaны 195 человек. Все рeзультаты — отрицaтельные. В самоизоляции нaходятся 807 чeловeк.
На данный момент в Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи накануне рассказали о состоянии её здоровья на сегодняшний день.
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 71 человека. Таким образом, всего в стране диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели, в Москве одна женщина, заразившаяся COVID-19, погибла.