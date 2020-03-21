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В Ярославской области за соблюдением режима самоизоляции будут следить бригады медиков и полицейских

В регионе ужесточают контроль за приехавшими из стран с эпидемиологически неблагоприятной обстановкой

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В России хотят ввести уголовную отвтетственность для тех, кто сбежит из карантина

В России хотят ввести уголовную отвтетственность для тех, кто сбежит из карантина

В Ярославской области с сегодняшнего дня за людьми, отправленными на самоизоляцию после возвращения из стран с эпидемиологически неблагоприятной обстановкой, будут следить специальные выездные бригады из врачей и полицейских. Они будут проверять, чтобы те, кто потенциально может быть распространителем новой коронавирусной инфекции, сидели на карантине дома.

— Если у кого-то появились опасения, что кто-то из приезжих граждан нарушает карантин, и эти опасения обоснованны, то заявить об этом можно позвонив по номеру 112, а также на горячую линию Роспотребнадзора (73-26-95) или горячую линию департамента здравоохранения (40-04-55), — сообщили в правительстве Ярославской области.

Напомним, всем приехавшим из стран, находящихся в списке эндемичных, необходимо незамедлительно поставить в известность медицинское учреждение, к которому они прикреплены.

На сегодняшний день в регионе зарегистрирован только один пациент с коронавирусом. Заразившаяся COVID-19 40-летняя женщина находится в инфекционной больнице. Накануне врачи рассказали о состоянии её здоровья.

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