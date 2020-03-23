Вот и подходит к концу непостоянный март. В первый месяц весны каждый день — загадка, не знаешь, снег выпадет или дождь, зато к апрелю все становится ясно, по крайней мере, для синоптиков. Они рассказали о том, к чему готовиться в конце марта ярославцам.



В будние дни, с понедельника по пятницу, в Ярославле ночью температура будет ниже отметки в ноль градусов, но вот днем температура будет выше. В понедельник +3°С, но с каждым днем будет все теплее, и уже в пятницу, по предсказанию Гидрометцентра, воздух прогреется до +11 градусов по Цельсию.

