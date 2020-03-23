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В Ярославль идет настоящая весна

В Ярославль идет настоящая весна

Вот и подходит к концу непостоянный март. В первый месяц весны каждый день — загадка, не знаешь, снег выпадет или дождь, зато к апрелю все становится ясно, по крайней мере, для синоптиков. Они рассказали о том, к чему готовиться в конце марта ярославцам.

В будние дни, с понедельника по пятницу, в Ярославле ночью температура будет ниже отметки в ноль градусов, но вот днем температура будет выше. В понедельник +3°С, но с каждым днем будет все теплее, и уже в пятницу, по предсказанию Гидрометцентра, воздух прогреется до +11 градусов по Цельсию.

Запасаться зонтами не стоит, так как синоптики обещают неделю без осадков. На протяжении всех семи дней в городе будет светить солнце.

— Однако торопиться скидывать теплые вещи не стоит, по крайней мере, до субботы, потому что, несмотря на плюсовую температуру и безоблачное небо, ветер будет северный. Теплый южный ветер придет в Ярославль лишь в субботу, — предсказывают синоптики.

В выходные дни температура воздуха ночью достигнет отметки в +3 градуса по Цельсию, а днем — в +12 градусов.

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