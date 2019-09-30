Депутаты объяснили, почему собираются разрешить мэрии продать Ленинский рынок

Депутаты муниципалитета всё-таки разрешили мэрии внести Ленинский рынок в список городской недвижимости для продажи. За это проголосовали на комиссии муниципалитета Ярославля по экономике и развитию города. В комиссию входят даже те депутаты, кто изначально выступал против продажи.



Но мэрии удалось переубедить депутатов, ведь рынок собираются выставлять по дорогой цене: не ниже 145 миллионов рублей. Такие деньги очень нужны бюджету Ярославля, погрязшему в долгах на семь миллиардов.

— Я поддержал решение о продаже с учётом той оценки, которая есть. Эта оценка, я считаю, взвешенная. Это позволит и бюджету города получить тот доход, который на сегодняшний день нужен. И обеспечит то, чтобы рынок остался рынком. А самое главное, чтобы не было никакой дальнейшей застройки, потому что стоимость достаточно высокая, — объяснил председатель муниципалитета Артур Ефремов.