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Бизнес

Депутаты объяснили, почему собираются разрешить мэрии продать Ленинский рынок

Ещё один из крупнейших активов Ярославля уйдёт с молотка

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Ярославль распродаёт свои активы&nbsp;

Ярославль распродаёт свои активы 

Депутаты муниципалитета всё-таки разрешили мэрии внести Ленинский рынок в список городской недвижимости для продажи. За это проголосовали на комиссии муниципалитета Ярославля по экономике и развитию города. В комиссию входят даже те депутаты, кто изначально выступал против продажи.

Но мэрии удалось переубедить депутатов, ведь рынок собираются выставлять по дорогой цене: не ниже 145 миллионов рублей. Такие деньги очень нужны бюджету Ярославля, погрязшему в долгах на семь миллиардов

— Я поддержал решение о продаже с учётом той оценки, которая есть. Эта оценка, я считаю, взвешенная. Это позволит и бюджету города получить тот доход, который на сегодняшний день нужен. И обеспечит то, чтобы рынок остался рынком. А самое главное, чтобы не было никакой дальнейшей застройки, потому что стоимость достаточно высокая, — объяснил председатель муниципалитета Артур Ефремов. 

Единственным, кто воздержался при голосовании, оказался депутат Константин Шлапак. Он считает, что рынок можно сделать прибыльным для города. 

— Моя позиция, что рынок не нужно продавать. Как это может быть, что 3000 квадратных метров торговых площадей — это убыточно? — задаётся вопросом Константин Шлапак. — Я прошёлся по рынку, оценил состояние. Оказывается, мы даже не используем огромные помещения подвала — чистые и сухие. Спросил у директора почему — там нет пожарной сигнализации. А это минимальные вложения. Я внёс корректировку, что продажа возможна при цене не менее 150 миллионов, это значительное поступление было бы в бюджет города. Если меньше, то нет смысла, лучше собраться и выводить предприятие на прибыль. 10 миллионов в год здесь можно делать практически без вложений. С инвестициями можно достичь 20 миллионов рублей дохода в год.

Теперь окончательное решение о продаже рынка за общим голосованием депутатов на заседании муниципалитета. 

В Ярославле был случай, когда городскую недвижимость выставляли на продажу по высокой цене, но после долгих попыток продать мэрия снижала стоимость. Так произошло со зданием бывшей Кировской администрации и с гостиницей «Царьград».

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Андрей
    30 сен 2019 в 07:20

    Давайте всё продавайте, вы же - временщики!