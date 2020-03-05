Теперь всё в руках мэрии: что будет с Ленинским рынком, который снова не смогли продать

Завершился третий аукцион по продаже Ленинского рынка в Ярославле. И снова неудачей — никто не захотел его купить за 145,3 миллиона рублей. За все три аукциона заявлялся лишь один покупатель — фирма «Эко», владельцем которой значится Илья Галагаев, родственник депутата муниципалитета Романа Галагаева (кстати, именно депутаты в конечном итоге и разрешили мэрии продать рынок на Белинского).

Теперь судьба муниципального предприятия зависит от дальнейших решений мэрии Ярославля.

— Сейчас этим полностью занимается исполнительная власть. Мэр дал обещание, что дешевле продавать не будет, — рассказал депутат муниципалитета Константин Шлапак. — Если за эту цену не получается продать, нужно из прогнозного плана приватизации исключать, делать нормальную организацию работы, усилить руководство. На мой взгляд, рынок способен приносить хорошие деньги на постоянной основе. Надо привести в порядок. Конечно, коллектив сейчас в подвешенном состоянии, есть неуверенность в завтрашнем дне.