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Бизнес

Теперь всё в руках мэрии: что будет с Ленинским рынком, который снова не смогли продать

Третий аукцион в Ярославле не состоялся

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Ленинский рынок Ярославля никто не захотел покупать&nbsp;

Ленинский рынок Ярославля никто не захотел покупать 

Завершился третий аукцион по продаже Ленинского рынка в Ярославле. И снова неудачей — никто не захотел его купить за 145,3 миллиона рублей. За все три аукциона заявлялся лишь один покупатель — фирма «Эко», владельцем которой значится Илья Галагаев, родственник депутата муниципалитета Романа Галагаева (кстати, именно депутаты в конечном итоге и разрешили мэрии продать рынок на Белинского).

Теперь судьба муниципального предприятия зависит от дальнейших решений мэрии Ярославля.

— Сейчас этим полностью занимается исполнительная власть. Мэр дал обещание, что дешевле продавать не будет, — рассказал депутат муниципалитета Константин Шлапак. — Если за эту цену не получается продать, нужно из прогнозного плана приватизации исключать, делать нормальную организацию работы, усилить руководство. На мой взгляд, рынок способен приносить хорошие деньги на постоянной основе. Надо привести в порядок. Конечно, коллектив сейчас в подвешенном состоянии, есть неуверенность в завтрашнем дне.

Единственное, на что теперь могут повлиять депутаты муниципалитета, — это на исключение рынка из списка городского имущества на продажу. Но этот процесс долгий и требует единого решения от большинства депутатов сразу. В противном случае городские власти будут сами решать, что делать с рынком: пытаться продать дальше по этой цене, отказаться от идеи продажи или снижать цену.

В Ярославле был случай, когда городскую недвижимость выставляли на продажу по высокой цене, но после долгих попыток продать мэрия снижала стоимость. Так произошло со зданием бывшей кировской администрации и с гостиницей «Царьград».

За Ленинский рынок муниципалитет боролся много лет: его хотели продать с 2015 года.

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Ленинский рынокмуниципальное имущество
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
5 мар 2020 в 11:29

в Европе рыки процветают в России уничтожают

Гость
5 мар 2020 в 11:34

Не продадут,так отдадут "в хорошие руки".

Гость
5 мар 2020 в 11:33

Может сразу весь Ярославль продать , чего по частям то мелочится , выставить на аукцион и вместе с жителями какому олигарху