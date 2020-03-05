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Город Подтопления

Вся в провалах: мэрия начала оценивать состояние набережной после подтопления

Этой зимой Волга поднялась на метр и вышла из берегов

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Плитка на Стрелке просела&nbsp;

Плитка на Стрелке просела 

С набережной Ярославля ещё не стаял до конца снег, но уже видно, какой ущерб нанесло зимнее подтопление. В начале февраля Волга поднялась почти на метр, затопив Стрелку, несколько дачных посёлков в Заволжском районе. Вода уже подбиралась к жилым домам в Ярославле.

Сегодня чиновники мэрии вышли осматривать разрушения. На Стрелке сильно просела плитка, образовались провалы.

Провалы на Стрелке

Провалы на Стрелке

— До конца марта мы должны понять фронт работ, рассчитать их стоимость и определить финансирование, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Также в мэрию поступают обращения от пострадавших во время потопа владельцев домов в садовых товариществах и хозяев другого имущества — они тоже требуют возмещения ущерба.

В чём была причина подтоплений и кого назвали виноватым, выяснила природоохранная прокуратура.

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подтопленияВолгаСтрелка
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КОММЕНТАРИИ (6)

Саша
5 мар 2020 в 18:17

Так то и без потопа набережная была не очень, все отваливалось и ходило ходуном

Фото пользователя
5 мар 2020 в 17:55

За чей счет банкет? Кто оплачивать будет последствия несогласованного водосброса?

ваш господин
5 мар 2020 в 17:15

как так ? а с вертолета видно все было прекрасно и гладко... надо срочно денег из бюджета на реконструкцию побольше выделить😁