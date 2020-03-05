Вся в провалах: мэрия начала оценивать состояние набережной после подтопления

Сегодня чиновники мэрии вышли осматривать разрушения. На Стрелке сильно просела плитка, образовались провалы.

С набережной Ярославля ещё не стаял до конца снег, но уже видно, какой ущерб нанесло зимнее подтопление . В начале февраля Волга поднялась почти на метр, затопив Стрелку, несколько дачных посёлков в Заволжском районе. Вода уже подбиралась к жилым домам в Ярославле .

— До конца марта мы должны понять фронт работ, рассчитать их стоимость и определить финансирование, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Также в мэрию поступают обращения от пострадавших во время потопа владельцев домов в садовых товариществах и хозяев другого имущества — они тоже требуют возмещения ущерба.

В чём была причина подтоплений и кого назвали виноватым, выяснила природоохранная прокуратура.