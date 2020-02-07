Волга вскрылась — дача накрылась: Ярославль ушёл под воду, а власти просят не паниковать. Видео

Вода, затопившая дачные посёлки, покрылась льдом Фото: Александра Савельева

Мы пошли на рекорд. Мало того, что в Ярославле зимой случился потоп, так он ещё и оказался самым крупным за всю историю Рыбинской ГЭС.

Разлились Волга и Которосль. Подтопления начались ещё в конце января. 31-го числа под воду ушла Волжская набережная. Тогда в «РусГидро» объясняли, что потихоньку понижают уровень воды в водохранилище, чтобы подготовить его к весне. Но дело приняло серьёзный оборот. По данным МЧС, затопило три дачных посёлка: «Мономер», «Мичурино» и «Волгу», а также деревню Ивановский перевоз. Но люди сообщают в редакцию, что масштаб катастрофы намного больше.

Видео: Елена Вахрушева

Одним из самых первых пострадал дачный посёлок «Мономер» в Ярославском районе, где вода вплотную подступила к жилым домам. На постоянной основе там жила одна семья. И им пришлось уехать — вода пошла в дом.

— У нас залило скважину у дома, мы лишились воды, — рассказала пенсионерка Людмила Кузнецова, которая жила там с мужем.

Семья Кузнецовых в садоводчестве «Мономер» жили на постоянной основе. Когда вода уже стала заливаться в их дом, им пришлось съехать. — Нам власти предлагали временное жильё, но мы отказались, — рассказали они. — А как там жить — просто комната с диваном. Поехали к дочке.

Ко многим домам в затопленных зонах сейчас не подойти Фото: Александра Савельева

Не лучше в деревне Вакарево и садоводческом товариществе «Волга». Здесь даже к домам не подобраться — 10 сантиметров воды под тонкой коркой льда. В принципе, в высоких резиновых сапогах пройти можно, но вряд ли стоит рисковать.

Центр Ярославля тоже затопило основательно — Волжская набережная ушла под воду вместе с лавочками на нижнем ярусе. На Тверицкой набережной видны лишь столбики, к которым летом на пляже крепят сетку для волейбола. Несладко пришлось утром и автомобилистам — там не каждая машина смогла проехать.

— Последствия бедствия пока непонятны, но разрушено очень много как частных владений, так и общественного имущества, — говорят специалисты коммунальной сферы. — Только на восстановление Волжской набережной в центре города придётся потратить огромные деньги.

Благоустройство на Волжской набережной разрушено Фото: Александра Савельева

В регионе ввели режим повышенной готовности и развернули оперативные штабы.

— Организованы дополнительные гидрологические посты по контролю за уровнем воды. Сейчас замеры ведутся каждые три часа. Вводим графики круглосуточного дежурства ответственных руководителей. Жителей региона и СМИ прошу не поддаваться панике, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. И решил полететь на вертолёте смотреть затор на Волге в Некрасовском районе. Предполагается, что из-за этого затора и образуется подтопление.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за затора на Волге в Некрасовском районе Фото: Александра Савельева

Теперь за ситуацией с разливом Волги будут следить и в прокуратуре.

— Организована проверка по материалам средств массовой информации о последствиях паводка. Будет дана оценка исполнению требований законодательства, регламентирующего защиту прав граждан в чрезвычайных ситуациях, — уточнили цель проверки в областной прокуратуре.