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Волга вскрылась — дача накрылась: Ярославль ушёл под воду, а власти просят не паниковать. Видео

К чему готовиться дальше

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Вода, затопившая дачные посёлки, покрылась льдом

Вода, затопившая дачные посёлки, покрылась льдом

Мы пошли на рекорд. Мало того, что в Ярославле зимой случился потоп, так он ещё и оказался самым крупным за всю историю Рыбинской ГЭС

Разлились Волга и Которосль. Подтопления начались ещё в конце января. 31-го числа под воду ушла Волжская набережная. Тогда в «РусГидро» объясняли, что потихоньку понижают уровень воды в водохранилище, чтобы подготовить его к весне. Но дело приняло серьёзный оборот.

По данным МЧС, затопило три дачных посёлка: «Мономер», «Мичурино» и «Волгу», а также деревню Ивановский перевоз. Но люди сообщают в редакцию, что масштаб катастрофы намного больше.

Одним из самых первых пострадал дачный посёлок «Мономер» в Ярославском районе, где вода вплотную подступила к жилым домам. На постоянной основе там жила одна семья. И им пришлось уехать — вода пошла в дом.

— У нас залило скважину у дома, мы лишились воды, — рассказала пенсионерка Людмила Кузнецова, которая жила там с мужем.

Семья Кузнецовых в садоводчестве «Мономер» жили на постоянной основе. Когда вода уже стала заливаться в их дом, им пришлось съехать.

— Нам власти предлагали временное жильё, но мы отказались, — рассказали они. — А как там жить — просто комната с диваном. Поехали к дочке.

Ко многим домам в затопленных зонах сейчас не подойти

Ко многим домам в затопленных зонах сейчас не подойти

Не лучше в деревне Вакарево и садоводческом товариществе «Волга». Здесь даже к домам не подобраться — 10 сантиметров воды под тонкой коркой льда. В принципе, в высоких резиновых сапогах пройти можно, но вряд ли стоит рисковать.

Центр Ярославля тоже затопило основательно — Волжская набережная ушла под воду вместе с лавочками на нижнем ярусе. На Тверицкой набережной видны лишь столбики, к которым летом на пляже крепят сетку для волейбола. Несладко пришлось утром и автомобилистам — там не каждая машина смогла проехать.

— Последствия бедствия пока непонятны, но разрушено очень много как частных владений, так и общественного имущества, — говорят специалисты коммунальной сферы. — Только на восстановление Волжской набережной в центре города придётся потратить огромные деньги.

Благоустройство на Волжской набережной разрушено

Благоустройство на Волжской набережной разрушено

В регионе ввели режим повышенной готовности и развернули оперативные штабы.

— Организованы дополнительные гидрологические посты по контролю за уровнем воды. Сейчас замеры ведутся каждые три часа. Вводим графики круглосуточного дежурства ответственных руководителей. Жителей региона и СМИ прошу не поддаваться панике, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. И решил полететь на вертолёте смотреть затор на Волге в Некрасовском районе. Предполагается, что из-за этого затора и образуется подтопление. 

По предварительным данным, ЧП произошло из-за затора на Волге в Некрасовском районе

По предварительным данным, ЧП произошло из-за затора на Волге в Некрасовском районе

Теперь за ситуацией с разливом Волги будут следить и в прокуратуре.

— Организована проверка по материалам средств массовой информации о последствиях паводка. Будет дана оценка исполнению требований законодательства, регламентирующего защиту прав граждан в чрезвычайных ситуациях, — уточнили цель проверки в областной прокуратуре.

В на Рыбинской ГЭС пока изменили режим работы. С 7 февраля по 10 марта она будет работать со средними сбросами — 2300 ± 100 кубометров в секунду. До этого ГЭС сбрасывала 2500 кубометров воды в секунду.

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ЧПпотопВолга
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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
7 фев 2020 в 15:46

Что то ни одно федеральное СМИ про потоп в Ярославле не рассказывает.
Значит не такой уж и большой масштаб бедствия.

Владимир Волков
7 фев 2020 в 15:53

😜я в отпуске

Гость
7 фев 2020 в 15:43

"Ярославль ушёл под воду,"
Где? Часть побережья подтоплена. По городу люди ходят, машины ездят.
Дачи надо на фундаменте строить, тогда эти гнилые сараи и не затопит.
Если кого то на закоторосльной топит, то нефиг было свои коттеджи строить прямо на берегу.