Затопить может еще раз: какие улицы Ярославля уйдут под воду при сильном наводнении. Список

В МЧС по Ярославской области назвали список территорий в Ярославле, Ярославском и Некрасовском районах, которые может затопить при повышении воды в Волге до опасной отметки — 88 метров балтийской системы. После достижения этого уровня начинаются подтопления жилых домов. Буквально несколько дней назад вода уже подступала к этой границе, но, к счастью, так и не достигла её. Однако впереди еще весеннее половодье.
Итак, если это всё-таки произойдет, то под водой окажутся:
Поселки и садовые товарищества под Ярославлем:
- «Mономер» — 310 домов;
- «Заволжье» — 328 домов;
- имени Mичурина — 180 домов;
- «Волга» — 13 дачных домов;
- деревня Ивановский Перевоз — 2 дома;
- поселок Туношна — 12 домов.
Кировский район:
- учреждения, находящиеся в пойме Волги и Которосли;
- садоводческий кооператив «Рассвет», ул. Магистральная, 32, первая линия садовых участков с хозпостройками — 10 домов;
- электрокабели на лодочной станции по улице Горвал, 1;
- причалы Речного вокзала, нижний ярус Волжской набережной, причальные мостики водного клуба «Нептун», техноцентра «Ямаха», спортшколы № 2 по ул. Которосльной набережной, 1.
Заволжский район:
- Тверицкая набережная — 15 домов;
- ул. Смолякова — 12 домов;
- ул. Стоярная — 10 домов;
- ул. Заречная — 8 домов;
- ул. Болотная — 21 дом;
- ул. Односторонка — 4 дома;
- ул. Червонная — 5 домов;
- ул. Стопани — 30 домов;
- Текстильно-галантерейная фабрика.
Красноперекопский район:
- п. Починки — 7 домов;
- ул. Зеленцовская — 6 домов;
- ул. 2-я Закоторосльная — 3 дома.
Фрунзенский район:
- 1-я Закоторосльная наб. — 18 домов;
- ул. С. Ковалевской — 10 домов;
- 1-й пер. С. Ковалевской — 8 домов;
- 2 пер. С. Ковалевской — 6 домов;
- ул. 2 Мельничная — 6 домов;
- ул. Тропинская — 14 домов;
- ул. М. Тропинская — 4 дома;
- ул. Запольская — 9 домов;
- Заводской пер. — 3 дома;
- ул. Кирпичная — 34 дома;
- ул. Городищенская — 6 домов;
- Городищенский пер. — 4 дома;
- 2-й Городишенский пер. — 1 дом;
- Тормозное шоссе — 37 жилых домов;
- Ярославский судостроительный завод;
- Речной порт.
Ярославский район:
- Ивняковское сельское поселение: д. Пахма, Зверинцы, Медведково. Всего 121 дом;
- Кузнечихинское сельское поселение: с. Устье, Толгоболь. Всего 165 домов.
Некрасовский район:
- с. Некрасовское;
- с. Красный Профинтерн.