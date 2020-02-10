Затопить может еще раз: какие улицы Ярославля уйдут под воду при сильном наводнении. Список

В МЧС по Ярославской области назвали список территорий в Ярославле, Ярославском и Некрасовском районах, которые может затопить при повышении воды в Волге до опасной отметки — 88 метров балтийской системы. После достижения этого уровня начинаются подтопления жилых домов. Буквально несколько дней назад вода уже подступала к этой границе, но, к счастью, так и не достигла её. Однако впереди еще весеннее половодье.



Итак, если это всё-таки произойдет, то под водой окажутся:



Поселки и садовые товарищества под Ярославлем:

