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Город Подтопления

Затопить может еще раз: какие улицы Ярославля уйдут под воду при сильном наводнении. Список

В МЧС назвали самые опасные территории в Ярославле, Ярославском и Некрасовском районах

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В МЧС рассказали, кого затопит, если Волга выйдет из берегов

В МЧС рассказали, кого затопит, если Волга выйдет из берегов

В МЧС по Ярославской области назвали список территорий в Ярославле, Ярославском и Некрасовском районах, которые может затопить при повышении воды в Волге до опасной отметки — 88 метров балтийской системы. После достижения этого уровня начинаются подтопления жилых домов. Буквально несколько дней назад вода уже подступала к этой границе, но, к счастью, так и не достигла её. Однако впереди еще весеннее половодье.

Итак, если это всё-таки произойдет, то под водой окажутся:

Поселки и садовые товарищества под Ярославлем:

  • «Mономер» — 310 домов;
  • «Заволжье» — 328 домов;
  • имени Mичурина — 180 домов;
  • «Волга» — 13 дачных домов;
  • деревня Ивановский Перевоз — 2 дома;
  • поселок Туношна — 12 домов.

Кировский район:

  • учреждения, находящиеся в пойме Волги и Которосли;
  • садоводческий кооператив «Рассвет», ул. Магистральная, 32, первая линия садовых участков с хозпостройками — 10 домов;
  • электрокабели на лодочной станции по улице Горвал, 1;
  • причалы Речного вокзала, нижний ярус Волжской набережной, причальные мостики водного клуба «Нептун», техноцентра «Ямаха», спортшколы № 2 по ул. Которосльной набережной, 1.

Заволжский район:

  • Тверицкая набережная — 15 домов;
  • ул. Смолякова  — 12 домов;
  • ул. Стоярная — 10 домов;
  • ул. Заречная — 8 домов;
  • ул. Болотная — 21 дом;
  • ул. Односторонка — 4 дома;
  • ул. Червонная — 5 домов;
  • ул. Стопани — 30 домов;
  • Текстильно-галантерейная фабрика.

Красноперекопский район:

  • п. Починки — 7 домов;
  • ул. Зеленцовская — 6 домов;
  • ул. 2-я Закоторосльная — 3 дома.

Фрунзенский район:

  • 1-я Закоторосльная наб. — 18 домов;
  • ул. С. Ковалевской — 10 домов;
  • 1-й пер. С. Ковалевской — 8 домов;
  • 2 пер. С. Ковалевской — 6 домов;
  • ул. 2 Мельничная — 6 домов;
  • ул. Тропинская — 14 домов;
  • ул. М. Тропинская — 4 дома;
  • ул. Запольская — 9 домов;
  • Заводской пер. — 3 дома;
  • ул. Кирпичная — 34 дома;
  • ул. Городищенская — 6 домов;
  • Городищенский пер. — 4 дома;
  • 2-й Городишенский пер. — 1 дом;
  • Тормозное шоссе — 37 жилых домов;
  • Ярославский судостроительный завод;
  • Речной порт.

Ярославский район:

  • Ивняковское сельское поселение: д. Пахма, Зверинцы, Медведково. Всего 121 дом;
  • Кузнечихинское сельское поселение: с. Устье, Толгоболь. Всего 165 домов.

Некрасовский район:

  • с. Некрасовское;
  • с. Красный Профинтерн.

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потопполоводьеМЧС
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
10 фев 2020 в 21:08

Тормозное шоссе 37 домов, огласите весь список пожалуйста. Хотелось бы конкретики?

ваш господин
10 фев 2020 в 21:01

с нетерпением ждем нового мониторинга😁

Фото пользователя
10 фев 2020 в 20:49

Кароче, вас всех предупредили, если что.