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Город Подтопления

Общественник из Ярославля указал федеральным структурам на ошибки, которые могли стать причиной потопа

Он намерены разработать рекомендации для предотвращения паводков

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В этом году в Ярославле случился самый крупный паводок за всю историю существования Рыбинской ГЭС

В этом году в Ярославле случился самый крупный паводок за всю историю существования Рыбинской ГЭС

Председатель общественного совета при областном департаменте охраны окружающей среды и природопользования Сергей Павлов высказался по поводу паводка в Ярославской области, который привёл к крупному потопу.

— Отсутствие взаимодействия федеральных структур привело к плачевным последствиям для жителей нашего региона, — заявил председатель общественного совета при департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Сергей Павлов. — Мы понимаем, что в отсутствии полномочий региональные власти оказываются заложниками ситуации. Сейчас с коллегами из общественного совета и экспертным сообществом планируем выработать ряд рекомендаций для правительства области, чтобы не допустить повторения ситуации. Важно, чтобы вопрос взаимодействия региональных и федеральных структур был поднят на более высоком уровне.

По словам представителей правительства Ярославской области, обстановка на водоемах в регионе сейчас контролируется постоянно. Сейчас ситуация в регионе стабильная, подтоплений нет.

Увеличение сбросов воды с ГЭС в конце января — начале февраля привело к настоящему бедствию. Русло Волги в Некрасовском районе перекрыл крупный ледяной затор. Выше него уровень реки поднялся на 4 метра. Затопленными оказались прибрежные зоны Ярославля, Рыбинска, Ярославского района. Под воду ушли набережные, сотни дач и гаражей. После этого было принято экстренное решение о сокращении сбросов. В последние дни они составляли в среднем 1500 кубометров воды в секунду. В ближайшее время Рыбинская ГЭС снова увеличит сброс воды.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
15 фев 2020 в 08:27

и как часто ??? при старом режиме топило ( не подтапливало ) ???

Гость
15 фев 2020 в 07:53

Какие федеральные ошибки он указал ??.. Возможно. если бы в Нижнем Новгороде сбросили воду, то подтопило бы Казань и другие посёлки в пойме реки.. Тут надо рассматривать вопрос..ширше !