Общественник из Ярославля указал федеральным структурам на ошибки, которые могли стать причиной потопа

В этом году в Ярославле случился самый крупный паводок за всю историю существования Рыбинской ГЭС

Председатель общественного совета при областном департаменте охраны окружающей среды и природопользования Сергей Павлов высказался по поводу паводка в Ярославской области, который привёл к крупному потопу.



— Отсутствие взаимодействия федеральных структур привело к плачевным последствиям для жителей нашего региона, — заявил председатель общественного совета при департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Сергей Павлов. — Мы понимаем, что в отсутствии полномочий региональные власти оказываются заложниками ситуации. Сейчас с коллегами из общественного совета и экспертным сообществом планируем выработать ряд рекомендаций для правительства области, чтобы не допустить повторения ситуации. Важно, чтобы вопрос взаимодействия региональных и федеральных структур был поднят на более высоком уровне.

