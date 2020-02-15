Общественник из Ярославля указал федеральным структурам на ошибки, которые могли стать причиной потопа

Председатель общественного совета при областном департаменте охраны окружающей среды и природопользования Сергей Павлов высказался по поводу паводка в Ярославской области, который привёл к крупному потопу.
— Отсутствие взаимодействия федеральных структур привело к плачевным последствиям для жителей нашего региона, — заявил председатель общественного совета при департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Сергей Павлов. — Мы понимаем, что в отсутствии полномочий региональные власти оказываются заложниками ситуации. Сейчас с коллегами из общественного совета и экспертным сообществом планируем выработать ряд рекомендаций для правительства области, чтобы не допустить повторения ситуации. Важно, чтобы вопрос взаимодействия региональных и федеральных структур был поднят на более высоком уровне.
По словам представителей правительства Ярославской области, обстановка на водоемах в регионе сейчас контролируется постоянно. Сейчас ситуация в регионе стабильная, подтоплений нет.
Увеличение сбросов воды с ГЭС в конце января — начале февраля привело к настоящему бедствию. Русло Волги в Некрасовском районе перекрыл крупный ледяной затор. Выше него уровень реки поднялся на 4 метра. Затопленными оказались прибрежные зоны Ярославля, Рыбинска, Ярославского района. Под воду ушли набережные, сотни дач и гаражей. После этого было принято экстренное решение о сокращении сбросов. В последние дни они составляли в среднем 1500 кубометров воды в секунду. В ближайшее время Рыбинская ГЭС снова увеличит сброс воды.