«Это полный зашквар»: в центре Ярославля сделают современную пристройку к сталинке

Не все ярославцы могут спокойно проходить мимо сталинки на улице Победы.
— Это же полный зашквар, — так подписал свои фотографии читатель 76.RU и прислал в редакцию.
От такой стройки-пристройки пришли в ужас и общественники. Правда, они подобрали к происходящему более литературные слова.
— Я часто ходила мимо, любовалась на огромные цветочные клумбы возле этого дома сталинской постройки, — расстроилась градозащитница Елена Богданова. — Очень жаль, что историческое здание, украшавшее начало улицы Победы, превращается в жилой дом-монстр со встроенно-пристроенными помещениями частной клиники.
Но власти уверяют, что всё в порядке и все волнения по поводу сталинки на улице Победы — пустая трата времени.
— Это пристройка к медицинскому центру, — подтвердили в департаменте строительства мэрии Ярославля. — Все документы в норме. Здесь планируется входная группа для детей с колясками.
С точки зрения закона объектом культурного наследия может стать здание, с момента постройки которого прошло более 40 лет. И подобное уже случалось. Главное, чтобы здание несло архитектурную, мемориальную, историческую или градостроительную ценность. Ранее историк из Ярославля уже предлагал охранять советские здания.