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«Это полный зашквар»: в центре Ярославля сделают современную пристройку к сталинке

Мнения чиновников и градозащитников разделились

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Ярославец Сергей Грибушков не смог пройти мимо такой стройки — он это сфотографировал и прислал в редакцию 76.RU

Ярославец Сергей Грибушков не смог пройти мимо такой стройки — он это сфотографировал и прислал в редакцию 76.RU

Не все ярославцы могут спокойно проходить мимо сталинки на улице Победы.

— Это же полный зашквар, — так подписал свои фотографии читатель 76.RU и прислал в редакцию.

От такой стройки-пристройки пришли в ужас и общественники. Правда, они подобрали к происходящему более литературные слова.

— Я часто ходила мимо, любовалась на огромные цветочные клумбы возле этого дома сталинской постройки, — расстроилась градозащитница Елена Богданова. — Очень жаль, что историческое здание, украшавшее начало улицы Победы, превращается в жилой дом-монстр со встроенно-пристроенными помещениями частной клиники.

Но власти уверяют, что всё в порядке и все волнения по поводу сталинки на улице Победы — пустая трата времени.

— Это пристройка к медицинскому центру, — подтвердили в департаменте строительства мэрии Ярославля. — Все документы в норме. Здесь планируется входная группа для детей с колясками.

С точки зрения закона объектом культурного наследия может стать здание, с момента постройки которого прошло более 40 лет. И подобное уже случалось. Главное, чтобы здание несло архитектурную, мемориальную, историческую или градостроительную ценность. Ранее историк из Ярославля уже предлагал охранять советские здания.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Миелофон
13 ноя 2019 в 09:17

Ну нифига себе масштабы для детей с колясками!! Скорее напоминает вертикальную парковку для дедушек на Бентли :)

Гость
13 ноя 2019 в 08:26

Иначе как свинством и со стороны застройщика, и со стороны властей это не назовёшь. Испоганят все, к чему прикоснуться свои грязными лапами.

Артем
13 ноя 2019 в 08:21

"зашквар" - давайте еще "ботать по фене" на 76.ру.
Стильно-модно-молодежно!

А пристройка действительно страшная.
Властям как всегда наплевать на мнение горожан.