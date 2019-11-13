«Это полный зашквар»: в центре Ярославля сделают современную пристройку к сталинке

Ярославец Сергей Грибушков не смог пройти мимо такой стройки — он это сфотографировал и прислал в редакцию 76.RU

Не все ярославцы могут спокойно проходить мимо сталинки на улице Победы.



— Это же полный зашквар, — так подписал свои фотографии читатель 76.RU и прислал в редакцию.



От такой стройки-пристройки пришли в ужас и общественники. Правда, они подобрали к происходящему более литературные слова.



— Я часто ходила мимо, любовалась на огромные цветочные клумбы возле этого дома сталинской постройки, — расстроилась градозащитница Елена Богданова. — Очень жаль, что историческое здание, украшавшее начало улицы Победы, превращается в жилой дом-монстр со встроенно-пристроенными помещениями частной клиники.

