Ремонт за 30 миллионов: в Ярославле в новом парке третий раз перекладывают асфальт

В мэрии говорят, что подрядчик будет переделывать дорожки в парке до тех пор, пока не сделает нормально Фото: Елена Вахрушева

Рабочие объявили, что заканчивают работы в парке 30-летия Победы в Ярославле. Несмотря на работы, парк открыт, и туда каждый день ходят гулять люди. И не всем нравится, как здесь всё наблагоустраивали.

— Мы рассчитывали на большую детскую площадку, аналогичную площадке у ТЮЗа, ну или хотя бы в половину от неё, а по факту нам поставили обычную площадку, как во дворах — там тесно, все дети не помещаются, бьют друг друга качелями, — рассказал житель Дзержинского района Фёдор Левченко. — С фонарями какие-то проблемы: они есть, но не горят.

Оценил благоустройство и мэр города. Он сказал, что проблема с фонарями уже решена, и пообещал, что больше Фёдору и другим отдыхающим в парке темно не будет.

— В вечернее время в парке было темно, пока монтировалось освещение, — объяснил мэр Ярославля Владимир Волков. — На данный момент освещение уже работает.

То, как выглядит парк, немного отличается от того, что обещали на этом месте сделать Фото 1: правительство Ярославской области Фото 2: Елена Вахрушева