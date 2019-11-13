13 ноября среда
СЕЙЧАС +1°С
usd 63.85
eur 70.42

Темы

СЕЙЧАС +1°С
usd 63.85
eur 70.42

Все новости

Все новости
Город

Ремонт за 30 миллионов: в Ярославле в новом парке третий раз перекладывают асфальт

Рабочие устраняют недостатки в заборе, а посетители жалуются на неработающие фонари

Поделиться

1 338
7 Обсудить
В мэрии говорят, что подрядчик будет переделывать дорожки в парке до тех пор, пока не сделает нормально

В мэрии говорят, что подрядчик будет переделывать дорожки в парке до тех пор, пока не сделает нормально

Рабочие объявили, что заканчивают работы в парке 30-летия Победы в Ярославле. Несмотря на работы, парк открыт, и туда каждый день ходят гулять люди. И не всем нравится, как здесь всё наблагоустраивали.

— Мы рассчитывали на большую детскую площадку, аналогичную площадке у ТЮЗа, ну или хотя бы в половину от неё, а по факту нам поставили обычную площадку, как во дворах — там тесно, все дети не помещаются, бьют друг друга качелями, — рассказал житель Дзержинского района Фёдор Левченко. — С фонарями какие-то проблемы: они есть, но не горят.

Оценил благоустройство и мэр города. Он сказал, что проблема с фонарями уже решена, и пообещал, что больше Фёдору и другим отдыхающим в парке темно не будет.

— В вечернее время в парке было темно, пока монтировалось освещение, — объяснил мэр Ярославля Владимир Волков. — На данный момент освещение уже работает.

То, как выглядит парк, немного отличается от того, что обещали на этом месте сделать

Фото 1: правительство Ярославской области
Фото 2: Елена Вахрушева

Многих также заинтересовало, зачем в парке третий раз перекладывают асфальт. У городских властей есть ответ и на этот вопрос.

— Все работы контролирует «Агенство по муниципальному закажу ЖКХ» департамента городского хозяйства, — уточнил представитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов. — Подрядчик выполняет работы по предписаниям агентства. Асфальт не проходит лабораторные испытания, поэтому работы не принимаются. Будут переделывать пока не сделают по нормативам.

Переделывают в парке не только асфальтовые дорожки. Там ещё и нашли недостатки креплений в заборе.

Напомним, парк 30-летия Победы ремонтировали по губернаторской программе «Решаем вместе!» за 30 миллионов рублей. Ранее мы уже делали обзор благоустройства этого парка.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

благоустройствогородская средаРешаем вместе

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

гость
13 ноя 2019 в 08:43

Мэр, хватит нам нагло врать, освещение не работает!!! Уходи из Ярославля и команду свою забирай быстрее!!!

Брагин
13 ноя 2019 в 08:29

Вчера шел вечером мимо парка, освещение не работает. По поводу детской площадки - такая маленькая площадка в самом большом районе города!!! Дети толкаются как в очереди за колбасой! Довелось побывать в "Белом городе" - там в каждом дворе детская площадка в РАЗЫ больше новой на прудах! Про то как прокладывали кабель освещения и потом восстанавливали плитку и писать не хочется. Мэр, куда ты потратил 30 млн. рублей? Как ты принял откровенную халтуру? Почему подрядчика не контролировали как на дорогах? Вообще, чем в Ярославле занимается мэр?

Гость
13 ноя 2019 в 08:22

Очередная ложь, освещение сегодня не работало, в парке тьма, утром дети идут по темноте в школу.