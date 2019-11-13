Ремонт за 30 миллионов: в Ярославле в новом парке третий раз перекладывают асфальт

Рабочие объявили, что заканчивают работы в парке 30-летия Победы в Ярославле. Несмотря на работы, парк открыт, и туда каждый день ходят гулять люди. И не всем нравится, как здесь всё наблагоустраивали.
— Мы рассчитывали на большую детскую площадку, аналогичную площадке у ТЮЗа, ну или хотя бы в половину от неё, а по факту нам поставили обычную площадку, как во дворах — там тесно, все дети не помещаются, бьют друг друга качелями, — рассказал житель Дзержинского района Фёдор Левченко. — С фонарями какие-то проблемы: они есть, но не горят.
Оценил благоустройство и мэр города. Он сказал, что проблема с фонарями уже решена, и пообещал, что больше Фёдору и другим отдыхающим в парке темно не будет.
— В вечернее время в парке было темно, пока монтировалось освещение, — объяснил мэр Ярославля Владимир Волков. — На данный момент освещение уже работает.
Многих также заинтересовало, зачем в парке третий раз перекладывают асфальт. У городских властей есть ответ и на этот вопрос.
— Все работы контролирует «Агенство по муниципальному закажу ЖКХ» департамента городского хозяйства, — уточнил представитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов. — Подрядчик выполняет работы по предписаниям агентства. Асфальт не проходит лабораторные испытания, поэтому работы не принимаются. Будут переделывать пока не сделают по нормативам.
Переделывают в парке не только асфальтовые дорожки. Там ещё и нашли недостатки креплений в заборе.
Напомним, парк 30-летия Победы ремонтировали по губернаторской программе «Решаем вместе!» за 30 миллионов рублей. Ранее мы уже делали обзор благоустройства этого парка.