Спустя месяц после обещанного срока: в Ярославле открывают отремонтированный парк Победы

4 ноября в Ярославле откроют отремонтированный парк 30-летия Победы в Дзержинском районе. На его благоустройство потратили 30 миллионов рублей из областного бюджета по губернаторской программе «Решаем вместе!».
Открыть парк должны были еще в октябре, так как срок работ по контракту заканчивался 1 октября. Но подрядчик не успел справиться и многое переделывал.
Сегодня устроят праздник в честь открытия, который начнется в 12:00, об этом сообщила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.
— Внимание, ждем всех! — написала Екатерина Мусинова в соцсетях, прикрепив буклет с анонсом праздника.
Праздник будет для детей и родителей.
Мэр Ярославля прокомментировал ситуацию с затянувшимся на месяц ремонтом:
— При работе в следующем году учтем недочеты и усилим контроль за подрядными организациями, — написал Владимир Волков. — Над проектами начинаем работать уже сейчас — с выездом на место и в связке с жителями. Наша задача к 1 февраля 2020 года — пройти экспертизу и получить согласование проектно-сметной документации, чтобы уже в марте–апреле провести конкурсные процедуры.
Мы выезжали в парк в процессе ремонта и уже тогда некоторые моменты благоустройства казались нам спорными, например, лавки с видом на забор.
В 2019 году по этой программе также благоустроили парк Юбилейный, где случился скандал, долетевший до шоу Ивана Урганта на «Первом канале», — поставили детскую горку из грязи.