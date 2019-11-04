4 ноября понедельник
СЕЙЧАС +5°С
usd 64.03
eur 71.48

Темы

СЕЙЧАС +5°С
usd 64.03
eur 71.48

Все новости

Все новости
Город

Спустя месяц после обещанного срока: в Ярославле открывают отремонтированный парк Победы

Поделиться

1 998
14 Обсудить
Некоторые моменты благоустройства парка спорные&nbsp;

Некоторые моменты благоустройства парка спорные 

4 ноября в Ярославле откроют отремонтированный парк 30-летия Победы в Дзержинском районе. На его благоустройство потратили 30 миллионов рублей из областного бюджета по губернаторской программе «Решаем вместе!». 

Открыть парк должны были еще в октябре, так как срок работ по контракту заканчивался 1 октября. Но подрядчик не успел справиться и многое переделывал. 

Сегодня устроят праздник в честь открытия, который начнется в 12:00, об этом сообщила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова. 

— Внимание, ждем всех! — написала Екатерина Мусинова в соцсетях, прикрепив буклет с анонсом праздника. 

Праздник будет для детей и родителей. 

Мэр Ярославля прокомментировал ситуацию с затянувшимся на месяц ремонтом: 

— При работе в следующем году учтем недочеты и усилим контроль за подрядными организациями, — написал Владимир Волков. — Над проектами начинаем работать уже сейчас — с выездом на место и в связке с жителями. Наша задача к 1 февраля 2020 года — пройти экспертизу и получить согласование проектно-сметной документации, чтобы уже в марте–апреле провести конкурсные процедуры.

Мы выезжали в парк в процессе ремонта и уже тогда некоторые моменты благоустройства казались нам спорными, например, лавки с видом на забор.

В 2019 году по этой программе также благоустроили парк Юбилейный, где случился скандал, долетевший до шоу Ивана Урганта на «Первом канале», — поставили детскую горку из грязи

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

благоустройствопарк

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (14)

tina
4 ноя 2019 в 11:04

Обидно, что столько лет ждали этого благоустройства и так "красиво" и "качественно" его видоизменили к 75-летию Победы ......

Гость
4 ноя 2019 в 10:52

Волков - тамада , дворы когда начнешь ремонтировать ?

Гость
4 ноя 2019 в 10:09

Это подачка , не могли качественно отреставрировать ? 30 миллионов туда явно не дошли ,все дешевое и убогое , забор который поставили на парапет самый уродливый , 25 миллионов явно украли .