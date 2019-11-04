Спустя месяц после обещанного срока: в Ярославле открывают отремонтированный парк Победы

4 ноября в Ярославле откроют отремонтированный парк 30-летия Победы в Дзержинском районе. На его благоустройство потратили 30 миллионов рублей из областного бюджета по губернаторской программе «Решаем вместе!».

Открыть парк должны были еще в октябре, так как срок работ по контракту заканчивался 1 октября. Но подрядчик не успел справиться и многое переделывал.

Сегодня устроят праздник в честь открытия, который начнется в 12:00, об этом сообщила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.