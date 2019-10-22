«Предотвратить открытие питейных заведений»: в Ярославле объявили войну «наливайкам»

Этой осенью Государственная дума России планирует рассмотреть закон об ограничении распития алкоголя. В Ярославле активисты «Молодой Гвардии» решили опередить депутатов и уже начали кампанию по борьбе с «наливайками».
— Мы не можем остаться в стороне и просто обязаны предотвратить открытие новых питейных заведений, — объяснила руководитель Ярославского регионального отделения «Молодой Гвардии» Оксана Кондрашова. — Наша задача — предотвратить их распространение. На протяжении месяца молодогвардейцы проводили анкетирование среди жителей Ярославской области. Большинство людей говорили о том, что такие заведения действительно мешают, так как их деятельность ведёт к нарушению порядка.
Активисты опросили 523 человека. За то, чтобы «наливаек» не было, проголосовало абсолютное большинство — 487 человек (93%); за то, чтобы такие заведения оставались, высказались 19 опрошенных и 17 человек не смогли определиться с ответом.
«Молодогвардейцы» в Ярославле постоянно проводят какие-то акции. Весной, например, они выходили на улицы города, чтобы привлечь внимание к проблеме детского травматизма в ДТП.