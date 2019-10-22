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«Предотвратить открытие питейных заведений»: в Ярославле объявили войну «наливайкам»

Активисты рассказали, как продвигается антиалкогольная кампания

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Активисты «Молодой Гвардии» уверены, что «наливайки» — это зло

Активисты «Молодой Гвардии» уверены, что «наливайки» — это зло

Этой осенью Государственная дума России планирует рассмотреть закон об ограничении распития алкоголя. В Ярославле активисты «Молодой Гвардии» решили опередить депутатов и уже начали кампанию по борьбе с «наливайками».

— Мы не можем остаться в стороне и просто обязаны предотвратить открытие новых питейных заведений, — объяснила руководитель Ярославского регионального отделения «Молодой Гвардии» Оксана Кондрашова. — Наша задача — предотвратить их распространение. На протяжении месяца молодогвардейцы проводили анкетирование среди жителей Ярославской области. Большинство людей говорили о том, что такие заведения действительно мешают, так как их деятельность ведёт к нарушению порядка.

Активисты опросили 523 человека. За то, чтобы «наливаек» не было, проголосовало абсолютное большинство — 487 человек (93%); за то, чтобы такие заведения оставались, высказались 19 опрошенных и 17 человек не смогли определиться с ответом.

«Молодогвардейцы» в Ярославле постоянно проводят какие-то акции. Весной, например, они выходили на улицы города, чтобы привлечь внимание к проблеме детского травматизма в ДТП.

Нужно ли запрещать «наливайки»?

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      КОММЕНТАРИИ (11)

      Гость
      22 окт 2019 в 20:29

      алкашами легче управлять

      Гость
      22 окт 2019 в 20:29

      Все рюмочные надо закрывать. Пьянству недолжно быть места в здоровом обществе.

      Гость
      22 окт 2019 в 20:06

      На Липовой эти вонючие наливайки на каждом углу - закрыть все рассадники дряни!