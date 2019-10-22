«Предотвратить открытие питейных заведений»: в Ярославле объявили войну «наливайкам»

Этой осенью Государственная дума России планирует рассмотреть закон об ограничении распития алкоголя. В Ярославле активисты «Молодой Гвардии» решили опередить депутатов и уже начали кампанию по борьбе с «наливайками».



— Мы не можем остаться в стороне и просто обязаны предотвратить открытие новых питейных заведений, — объяснила руководитель Ярославского регионального отделения «Молодой Гвардии» Оксана Кондрашова. — Наша задача — предотвратить их распространение. На протяжении месяца молодогвардейцы проводили анкетирование среди жителей Ярославской области. Большинство людей говорили о том, что такие заведения действительно мешают, так как их деятельность ведёт к нарушению порядка.

