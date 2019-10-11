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Город

Из-за строительства IT-парка на месте гостиницы «Чайка» могло размыть Московский проспект

Почему до сих пор не начинают возводить современный центр

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Начать город-сад планировали уже этим летом

Начать город-сад планировали уже этим летом

Этим летом в Ярославле должно было начаться строительство города-сада на месте бывшего недостроя гостиницы «Чайка» на Московском проспекте. Об этом сообщали в правительстве Ярославской области. Но за забором активных работ ярославцы не увидели.

Как стало известно 76.RU, возникли сложности с выбранным местом — проблемы с грунтами. Именно из-за них в своё время не была достроена гостиница «Чайка» к Олимпиаде в 1980-м. А теперь выяснилось, что строительство проекта с подземной двухэтажной парковкой могло навредить асфальту на Московском проспекте.

— В связи со сложной гидрогеологической картиной местности и во избежание подмывания грунтов в основании демонтажного котлована и подмыва дорожного полотна Московского проспекта проводились работы по вдавливанию шпунта для защиты котлована и дороги от возможного повреждения или разрушения, — рассказал заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора Ярославской области. 

Видимо, поэтому и случилась задержка, так как пришлось подготавливать землю для масштабного проекта. Фирме подрядчику пришлось демонтировать не только основное здание гостиницы, но и её подземную часть, уходящую на глубину до 14 метров. 

Напомним, IT-парк на этом месте будет строить компания Тензор, которая разместит здесь потом свой главный офис. Кроме того, внутри зданий будет спорткомплекс, рестораны, а вокруг — огромный парк с выходом на берег Которосли. Планируется даже детский сад внутри на 150–200 мест с интерактивным игровым залом. 

Реализация проекта рассчитана на пять лет. 

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Ап!
    11 окт 2019 в 16:50

    Вот люди, ищут себе проблемы на пустом месте. Лучше б парк там забахали, с лёгкими конструкциями

    пессимист
    11 окт 2019 в 16:36

    Когда строили Чайку, 12 метровые сваи проваливались со свистом. Там строить дорого выйдет.

    Сес
    11 окт 2019 в 16:32

    Если в СССР не достроили, значит наверняка была огромная проблема. Только нашим новым "архитекторам" этого не понять!