Из-за строительства IT-парка на месте гостиницы «Чайка» могло размыть Московский проспект

Как стало известно 76.RU, возникли сложности с выбранным местом — проблемы с грунтами. Именно из-за них в своё время не была достроена гостиница «Чайка» к Олимпиаде в 1980-м. А теперь выяснилось, что строительство проекта с подземной двухэтажной парковкой могло навредить асфальту на Московском проспекте.

Этим летом в Ярославле должно было начаться строительство города-сада на месте бывшего недостроя гостиницы «Чайка» на Московском проспекте. Об этом сообщали в правительстве Ярославской области. Но за забором активных работ ярославцы не увидели.

— В связи со сложной гидрогеологической картиной местности и во избежание подмывания грунтов в основании демонтажного котлована и подмыва дорожного полотна Московского проспекта проводились работы по вдавливанию шпунта для защиты котлована и дороги от возможного повреждения или разрушения, — рассказал заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора Ярославской области.

Видимо, поэтому и случилась задержка, так как пришлось подготавливать землю для масштабного проекта. Фирме подрядчику пришлось демонтировать не только основное здание гостиницы, но и её подземную часть, уходящую на глубину до 14 метров.

Напомним, IT-парк на этом месте будет строить компания Тензор, которая разместит здесь потом свой главный офис. Кроме того, внутри зданий будет спорткомплекс, рестораны, а вокруг — огромный парк с выходом на берег Которосли. Планируется даже детский сад внутри на 150–200 мест с интерактивным игровым залом.

Реализация проекта рассчитана на пять лет.