Скандал обостряется: в Переславле-Залесском устроят бунт против захвата ЖКХ

Несколько тысяч жителей Переславля-Залесского стали заложниками коммунального беспредела, который уже несколько лет творится в городе. Денис Кошурников, Владимир Волков, Валерий Астраханцев — меняются главы, а многомиллионные долги за газ и износ теплосетей остаются. Многие в городе на своей шкуре уже почувствовали, что такое остаться зимой без отопления, и всё это может повториться, ещё и с большим размахом. Если раньше тепло оставалось хотя бы в детских садах, школах и больницах, то потом вентиль стали перекрывать всем без исключения. Поэтому люди объединяются на большой протест, и многие из них готовы идти до конца. Они требуют, чтобы власть предоставила им надёжные гарантии того, что с приходом холодов батареи в их квартирах станут хотя бы тёплыми, а лучше даже горячими.





Что происходит

Вентиль с горячей водой перекрыли ещё полгода назад. Когда его откроют — никому не известно Фото: читатель 76.RU

В городе работают три частные котельные и одна муниципальная. Частная котельная «ПЭК», расположенная на территории предприятия «Славич», обслуживает 80% потребителей тепла и горячей воды в городе. Две частные котельные «МЭС» отапливают микрорайоны Чкаловский и Молодёжный. Ну а муниципалы работают в районе Сельхозтехника — у них небольшой остаток потребителей. Все деньги идут через единую тарифную организацию — муниципальное предприятие «Теплосервис», которое почти не платит за поставленное тепло частным котельным — отсюда у них растут долги за газ.

Чиновники то пытались избавить город от частных тепловиков, то, наоборот, возлагали на них основную нагрузку. Уголовные дела, суды, захват и разворовывание котельных — всё это происходило на глазах у замерзающих в своих квартирах горожан. По телевизору чиновники продолжали рассказывать о стабилизации ситуации, но становилось только хуже.

Жители Переславля-Залесского уже привыкли к бесконечному ремонту сетей и открытым люкам Фото: Наталья Власова

Самый проблемный район в городе — Чкаловский. И только у людей там начался хоть какой-то диалог с управляющими компаниями, как вдруг жители многоэтажек узнали — их стали обслуживать другие управдомы. В городе появились «УК Переславль» и «УК МКД». Они выбрали себе 129 многоквартирных домов, стали собирать с жителей деньги. Да, выбрали именно они, а не жители. За жителей кто-то написал заявления о переводе в новые компании на обслуживание. Распоряжение о переводе нескольких тысяч людей выдало региональное управление жилнадзора, и сделано это было на основании решений общих собраний домов и документов с якобы подписями жильцов. Но переславцы заявили, что ни в каких собраниях не участвовали и уж тем более не просились в эти управляющие компании.



— У них договор кабальный, — заявили жители микрорайона Чкаловский. — У нас люди читали: там вход рубль, выход — два. Учредитель «УК Переславль» — 20-летний молодой человек из Москвы. Короче, они просто хотят «сесть» на наши дома и качать наши деньги. Например, из условий договора — жителям нельзя уйти самим, надо предупредить компанию за полгода, да ещё и чуть ли не неустойку за это выплатить. Кто согреет жителей домов

Коммунальные аварии на изношенных переславских сетях происходят постоянно Фото: Наталья Власова

Жители Переславля-Залесского оказались принципиальными и решили отстоять своё право по выбору управдома. Тем более что работа «УК Переславль» и «УК МКД» их не устраивает. Люди начали жаловаться во все инстанции. Докричаться до властей оказалось не просто: люди стали писать губернатору, выходить на митинги и даже пришлось записывать видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

— Это, во-первых, беспредел с управляющими компаниями — скандал, который не затихает, а только обостряется, — возмущена местная жительница Наталья Власова. — А во-вторых — дикая ситуация, когда в Чкаловском микрорайоне уже полгода нет горячей воды, перспективы непонятны. Мы даже не знаем, что будет с отоплением, когда станет холодно.

Чтобы осенью в дома пришло отопление, переславцы готовы биться до последнего Фото: Александра Савельева

Наконец пошли какие-то сдвиги. В департаменте Госжилинспекции зашуршали силовики — задержали двух чиновников. Правда, не факт, что именно по переславскому эпизоду, но известно, что эта история числится в материалах уголовного дела. Ну а чиновники с новой силой запели по телевизору, что всё будет хорошо.

— Администрация своим муниципальным жильём не голосовала за смену управляющих компаний, — заявил глава городского округа Переславля-Залесского Валерий Астраханцев. — Информации о том, что происходят какие-то общие собрания, у нас не было. И эти мы пояснения дали уже всем заинтересованным органам. В настоящий момент мы направили запрос в жилинспекцию для того, чтобы нам дали ответ помесячно, начиная с июня месяца, какая управляющая компания какими домами управляла. И была включена в лицензию, начиная июнь, июль, август месяц.

Митинг в режиме онлайн



Город лихорадит по полной, поэтому сегодня на митинг народу должно прийти намного больше Фото: Александра Савельева

Но переславцы уже сыты по уши речами, которыми их кормят из года в год. Меняются только голоса, которыми их произносят. Пока из их кранов не потечёт горячая вода и не будет чёткого понимания, что осенью им дадут отопление, они будут протестовать. Сегодня они выйдут на очередной митинг. Он состоится в парке Победы в 18 часов. Митинг согласован.



Ситуация с Переславлем выглядит пугающе — получается, никто не застрахован о того, чтобы в какой-то прекрасный момент оказаться в таком положении? Переславль настроен решительно — вечер жители проведут на митинге. За тем, что будет происходить, следите вместе с нами в прямом эфире в Instagram 76.RU.