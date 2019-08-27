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Скандал обостряется: в Переславле-Залесском устроят бунт против захвата ЖКХ

В Ярославской области коммунальный скандал дошёл до точки кипения, люди готовы идти до конца

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Проблемы в сфере ЖКХ в Переславле-Залесском с каждым годом становятся всё серьёзнее

Фото: Александра Савельева

Несколько тысяч жителей Переславля-Залесского стали заложниками коммунального беспредела, который уже несколько лет творится в городе. Денис Кошурников, Владимир Волков, Валерий Астраханцев — меняются главы, а многомиллионные долги за газ и износ теплосетей остаются. Многие в городе на своей шкуре уже почувствовали, что такое остаться зимой без отопления, и всё это может повториться, ещё и с большим размахом. Если раньше тепло оставалось хотя бы в детских садах, школах и больницах, то потом вентиль стали перекрывать всем без исключения. Поэтому люди объединяются на большой протест, и многие из них готовы идти до конца. Они требуют, чтобы власть предоставила им надёжные гарантии того, что с приходом холодов батареи в их квартирах станут хотя бы тёплыми, а лучше даже горячими.


Что происходит

Вентиль с горячей водой перекрыли ещё полгода назад. Когда его откроют — никому не известно

Вентиль с горячей водой перекрыли ещё полгода назад. Когда его откроют — никому не известно

В городе работают три частные котельные и одна муниципальная. Частная котельная «ПЭК», расположенная на территории предприятия «Славич», обслуживает 80% потребителей тепла и горячей воды в городе. Две частные котельные «МЭС» отапливают микрорайоны Чкаловский и Молодёжный. Ну а муниципалы работают в районе Сельхозтехника — у них небольшой остаток потребителей. Все деньги идут через единую тарифную организацию — муниципальное предприятие «Теплосервис», которое почти не платит за поставленное тепло частным котельным — отсюда у них растут долги за газ.

Чиновники то пытались избавить город от частных тепловиков, то, наоборот, возлагали на них основную нагрузку. Уголовные дела, суды, захват и разворовывание котельных — всё это происходило на глазах у замерзающих в своих квартирах горожан. По телевизору чиновники продолжали рассказывать о стабилизации ситуации, но становилось только хуже.

Жители Переславля-Залесского уже привыкли к бесконечному ремонту сетей и открытым люкам

Жители Переславля-Залесского уже привыкли к бесконечному ремонту сетей и открытым люкам

Самый проблемный район в городе — Чкаловский. И только у людей там начался хоть какой-то диалог с управляющими компаниями, как вдруг жители многоэтажек узнали — их стали обслуживать другие управдомы. В городе появились «УК Переславль» и «УК МКД». Они выбрали себе 129 многоквартирных домов, стали собирать с жителей деньги. Да, выбрали именно они, а не жители. За жителей кто-то написал заявления о переводе в новые компании на обслуживание. Распоряжение о переводе нескольких тысяч людей выдало региональное управление жилнадзора, и сделано это было на основании решений общих собраний домов и документов с якобы подписями жильцов. Но переславцы заявили, что ни в каких собраниях не участвовали и уж тем более не просились в эти управляющие компании.

— У них договор кабальный, — заявили жители микрорайона Чкаловский. — У нас люди читали: там вход рубль, выход — два. Учредитель «УК Переславль» — 20-летний молодой человек из Москвы. Короче, они просто хотят «сесть» на наши дома и качать наши деньги. Например, из условий договора — жителям нельзя уйти самим, надо предупредить компанию за полгода, да ещё и чуть ли не неустойку за это выплатить.

Кто согреет жителей домов

Коммунальные аварии на изношенных переславских сетях происходят постоянно

Коммунальные аварии на изношенных переславских сетях происходят постоянно

Жители Переславля-Залесского оказались принципиальными и решили отстоять своё право по выбору управдома. Тем более что работа «УК Переславль» и «УК МКД» их не устраивает. Люди начали жаловаться во все инстанции. Докричаться до властей оказалось не просто: люди стали писать губернатору, выходить на митинги и даже пришлось записывать видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

— Это, во-первых, беспредел с управляющими компаниями — скандал, который не затихает, а только обостряется, — возмущена местная жительница Наталья Власова. — А во-вторых — дикая ситуация, когда в Чкаловском микрорайоне уже полгода нет горячей воды, перспективы непонятны. Мы даже не знаем, что будет с отоплением, когда станет холодно.

Чтобы осенью в дома пришло отопление, переславцы готовы биться до последнего

Чтобы осенью в дома пришло отопление, переславцы готовы биться до последнего

Наконец пошли какие-то сдвиги. В департаменте Госжилинспекции зашуршали силовики — задержали двух чиновников. Правда, не факт, что именно по переславскому эпизоду, но известно, что эта история числится в материалах уголовного дела. Ну а чиновники с новой силой запели по телевизору, что всё будет хорошо.

— Администрация своим муниципальным жильём не голосовала за смену управляющих компаний, — заявил глава городского округа Переславля-Залесского Валерий Астраханцев. — Информации о том, что происходят какие-то общие собрания, у нас не было. И эти мы пояснения дали уже всем заинтересованным органам. В настоящий момент мы направили запрос в жилинспекцию для того, чтобы нам дали ответ помесячно, начиная с июня месяца, какая управляющая компания какими домами управляла. И была включена в лицензию, начиная июнь, июль, август месяц.


Митинг в режиме онлайн

Город лихорадит по полной, поэтому сегодня на митинг народу должно прийти намного больше

Город лихорадит по полной, поэтому сегодня на митинг народу должно прийти намного больше

Но переславцы уже сыты по уши речами, которыми их кормят из года в год. Меняются только голоса, которыми их произносят. Пока из их кранов не потечёт горячая вода и не будет чёткого понимания, что осенью им дадут отопление, они будут протестовать. Сегодня они выйдут на очередной митинг. Он состоится в парке Победы в 18 часов. Митинг согласован.

Ситуация с Переславлем выглядит пугающе — получается, никто не застрахован о того, чтобы в какой-то прекрасный момент оказаться в таком положении? Переславль настроен решительно — вечер жители проведут на митинге. За тем, что будет происходить, следите вместе с нами в прямом эфире в Instagram 76.RU.

Кто победит в этой битве?

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      КОММЕНТАРИИ (6)

      Мария
      27 авг 2019 в 14:32

      Звучит пугающе, потому что их мэр теперь наш мэр....

      Киндер
      27 авг 2019 в 13:56

      Скорее все переславцы повымирают, как мамонты, чем эти воровать перестанут. Жесть, конечно.

      ххх
      27 авг 2019 в 13:50

      Нужно требовать отставки губернатора!