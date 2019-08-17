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«Выхода не было»: власти объяснили, почему так яростно снесли детский городок в Ярославле. Видео

Публикуем официальный комментарий мэрии

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Городок снесли трактором

Фото: Ярославль LIVE / Vk.com

В Ярославле власти объяснили, почему снесли детский городок у дома на улице Орджоникидзе. Чиновники уверяют — за площадкой следили уже давно, обследовали ежегодно, ремонтировали, красили, меняли отдельные элементы. 

А в июне провели осмотри и увидели — дефекты уже серьезные.

— Выявлены многочисленные дефекты основных опорных, несущих элементов оборудования, выполненных из древесины, а именно: гниль материала, нарушение прочности в узлах крепления элементов, нарушение целостности конструкции. Указанные элементы обеспечивают общую прочность, устойчивость и несут основную нагрузку. К сожалению, их ремонт невозможен, так как требовалась полная замена основных несущих стоек, полная замена опорных элементов. Дальнейшая эксплуатация игрового оборудования не была безопасна для детей, — ответили в мэрии Ярославля. — А если это невозможно, то принимаются меры, обеспечивающие невозможность пользования оборудованием, либо оборудование демонтируется и удаляется с детской площадки. 

Так и решили — площадка используется больше 10 лет, она опасна для детей, значит, надо сносить. Вместе с песочницей.

Новой площадки жители могут дождаться теперь через год. 

— В стадии проработки установка новых элементов за счёт бюджетного резервного фонда, предложения по распределению которого дают депутаты муниципалитета, — уточнили в мэрии.

В Ярославле снесли детский городок

Ярославцы с действиями чиновников не согласились. Назвали «иродами» тех, кто приехал сносить городок во дворе.

Недавно от городской администрации устроили большую инспекцию по детским площадкам, назвав список городков, в которых детям опасно играть. А в последнее время случаи травмирования детей на площадках не редкость. В июне мальчику прищемило ногу качелями. А в мае с оборвавшихся качелей упала девочка — ребенок был в тяжелом состоянии.

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