«Выхода не было»: власти объяснили, почему так яростно снесли детский городок в Ярославле. Видео

В Ярославле власти объяснили, почему снесли детский городок у дома на улице Орджоникидзе. Чиновники уверяют — за площадкой следили уже давно, обследовали ежегодно, ремонтировали, красили, меняли отдельные элементы.

А в июне провели осмотри и увидели — дефекты уже серьезные.

— Выявлены многочисленные дефекты основных опорных, несущих элементов оборудования, выполненных из древесины, а именно: гниль материала, нарушение прочности в узлах крепления элементов, нарушение целостности конструкции. Указанные элементы обеспечивают общую прочность, устойчивость и несут основную нагрузку. К сожалению, их ремонт невозможен, так как требовалась полная замена основных несущих стоек, полная замена опорных элементов. Дальнейшая эксплуатация игрового оборудования не была безопасна для детей, — ответили в мэрии Ярославля. — А если это невозможно, то принимаются меры, обеспечивающие невозможность пользования оборудованием, либо оборудование демонтируется и удаляется с детской площадки.