Руководство «Хартии» ответило протестующим на вопрос о строительстве нового мусорного полигона

Иван 25 июл 2019 в 13:35

А за что тогда Хартия тарифы в 4 раза подняла? Когла заходила в область, все было кучеряво: с губернатором всякие соглашения о заводах подписывали, губернатор ими перед народом тряс..где заводы? нет. Хартия только вывозит, даже вокруг контейнеров не убирает, и вывозит по новым тарифам - в 4 раза большим. Якобы в них заводы по переработке заложены. тарифы есть, заводов нет...зато Дмитрий Юрьевич может не бояться...досрочного...