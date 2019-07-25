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Город

Руководство «Хартии» ответило протестующим на вопрос о строительстве нового мусорного полигона

Речь идёт о площадке в районе границы Ярославской и Владимирской областей

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Люди протестовали против строительства полигона

Фото: Михаил Контуев

Представители регионального оператора по обработке твёрдых коммунальных отходов — компании «Хартия» опровергли слухи о строительстве нового мусорного полигона на границе с Ярославской областью.

— Ни проектирования, ни тем более строительства каких-либо комплексов по переработке отходов на границе Ярославской и Владимирской областей как с одной, так и с другой стороны, информация о которых активно обсуждается в СМИ, не ведётся, — сообщил заместитель генерального директора по строительству головного офиса компании «Хартия» Владислав Харитошин.

Ранее шли разговоры о возможном строительстве крупного мусорного полигона во Владимирской области, неподалёку от границы с Ярославской. Люди взбунтовались, особенно жители Переславля-Залесского. По региону покатилась волна протестных митингов.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Иван
25 июл 2019 в 13:35

А за что тогда Хартия тарифы в 4 раза подняла? Когла заходила в область, все было кучеряво: с губернатором всякие соглашения о заводах подписывали, губернатор ими перед народом тряс..где заводы? нет. Хартия только вывозит, даже вокруг контейнеров не убирает, и вывозит по новым тарифам - в 4 раза большим. Якобы в них заводы по переработке заложены. тарифы есть, заводов нет...зато Дмитрий Юрьевич может не бояться...досрочного...

25 июл 2019 в 13:28

только смена социального строя решит большинство проблем РФ.

Мусор наше всё.
25 июл 2019 в 13:21

Так их не победить горсткой человек. Остальных похоже будущее региона не интересует.