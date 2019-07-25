Руководство «Хартии» ответило протестующим на вопрос о строительстве нового мусорного полигона

Люди протестовали против строительства полигона
Фото: Михаил Контуев
Представители регионального оператора по обработке твёрдых коммунальных отходов — компании «Хартия» опровергли слухи о строительстве нового мусорного полигона на границе с Ярославской областью.
— Ни проектирования, ни тем более строительства каких-либо комплексов по переработке отходов на границе Ярославской и Владимирской областей как с одной, так и с другой стороны, информация о которых активно обсуждается в СМИ, не ведётся, — сообщил заместитель генерального директора по строительству головного офиса компании «Хартия» Владислав Харитошин.
Ранее шли разговоры о возможном строительстве крупного мусорного полигона во Владимирской области, неподалёку от границы с Ярославской. Люди взбунтовались, особенно жители Переславля-Залесского. По региону покатилась волна протестных митингов.