«Даже к могиле не подойти»: единственное ярославское кладбище утопает в грязевом месиве

После скандала с тонущими в грязи катафалками на кладбище в Ярославле городские власти пообещали сделать там дорогу. И сделали.

— Сейчас проводится работа по отсыпке дороги асфальтовой крошкой, — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Но больше чиновники заморачиваться ни с чем не стали. Хотя городскому кладбищу в деревне Селифонтово требуется серьёзное благоустройство. И мёртвые, и живые здесь по-прежнему утопают в грязи.

— Мы сегодня бабушку здесь похоронили, — рассказывает жительница Ярославля Ирина Бабанова. — Сейчас хотя бы подъехать к кладбищу можно, а ещё несколько дней назад машины вязли на подъезде и похоронщики гробы по этому месиву таскали. Тут срочно нужно всё облагораживать. А то люди боятся ездить сюда. Ведь даже не подойти к могиле, не навестить умершего родственника — повсюду это месиво грязное. Нужна и дорога не такая, как сделали, от этой одна грязь. Положить асфальт, сделать дорожки между оградами, чтобы ноги не вязли.

Кладбище находится в низине, поэтому здесь после дождя скапливается вода Фото: Александра Савельева

Выглядит кладбище ужасно. Люди, которые приезжают сюда навестить умерших родственников, переобуваются в резиновые сапоги. Многие смотрят на могилы и не понимают, как их украшать и благоустраивать. Потому что перед глазами видят просто месиво из глины и воды с воткнутым крестом.

— Когда в мае это кладбище открыли, здесь было сухо, вообще красота, — рассказывают копатели могил из муниципальной службы по вопросам похоронного дела. — После дождя, конечно, здесь вот это всё. Экскаватором тут нельзя копать, говорят, завязнет. Поэтому вручную все могилы роем. Хотя, когда сухо, сверху тут ничего ещё, а снизу глинка. В целом место под кладбище неплохое, только надо облагородить.

Кладбище здесь открыли в мае, когда в Ярославле не осталось мест для захоронения. Оно находится рядом с деревней Селифонтово в 30 километрах от Ярославля в сторону Москвы. Доехать сюда можно и на автобусе — стоит 51 рубль от автовокзала.

— Тем, кто живёт в Брагино или за Волгой, конечно, далеко до сюда, — продолжает Ирина Бабанова. — А с Нефтестроя или Суздалки, наоборот, здесь удобнее родственников хоронить, хоть здесь и почти на 1000 рублей дороже. Да только бы не в таких условиях.

Подъехать к кладбищу в Селифонтово теперь можно по отсыпной дороге из асфальтовой крошки Фото: Александра Савельева

Но из городского бюджета на благоустройство этого кладбища денег не выделяли. Пока нашли только материал для отсыпки дороги.

— На сегодня стоит задача — привести дорогу в порядок, — заявил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — На этом вопросе был сделан акцент на прошедшем заседании муниципалитета. В Ярославле последнее городское кладбище для новых захоронений закрыли в мае месяце. Последние могилы на новом секторе Осташинского датированы первыми числами мая. Места там ещё хватит на год, а то и больше, но копать свежие могилы там запретили.

— Хоронить здесь перестали с 7 мая, — сообщили в администрации Осташинского кладбища. — Это произошло из-за того, что на новом секторе не сделано благоустройство: нужно строить нормальную дорогу и делать водоотведение.

Работы там должны закончиться осенью. Вероятно, с октября в Ярославле официально будут работать два кладбища: в Селифонтово и Осташинское.

Копатели могил говорят, что место для кладбища в Селифонтово хорошее Фото: Александра Савельева

О переполненности ярославских кладбищ известно давно. Власти говорят об этой проблеме с 2014 года. В начале прошлого года под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Место выбрали в даниловском направлении неподалёку от существующего Игнатовского кладбища. Но выяснилось, что на этом месте течёт ручей, который с погоста попадает сначала через окрестные деревни в реку Щиголость, а через неё — в Волгу. Местные жители забили тревогу, дело дошло до природоохранной прокуратуры, и специалисты ведомства запретили опасную стройку. Чтобы временно решить проблему, на Осташинском кладбище построили новые сектора.

