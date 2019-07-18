18 июля четверг
СЕЙЧАС +22°С
usd 62.95
eur 70.56
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
usd 62.95
eur 70.56

Все новости

Все новости
Город
Подробности

«Даже к могиле не подойти»: единственное ярославское кладбище утопает в грязевом месиве

Как сейчас хоронят людей в Селифонтово и что об этом думают городские власти

Поделиться

2 308
5 Обсудить

На кладбище в Селифонтово людям во время похорон приходится месить ногами глину

Фото: Александра Савельева

После скандала с тонущими в грязи катафалками на кладбище в Ярославле городские власти пообещали сделать там дорогу. И сделали.

— Сейчас проводится работа по отсыпке дороги асфальтовой крошкой, — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Но больше чиновники заморачиваться ни с чем не стали. Хотя городскому кладбищу в деревне Селифонтово требуется серьёзное благоустройство. И мёртвые, и живые здесь по-прежнему утопают в грязи.

— Мы сегодня бабушку здесь похоронили, — рассказывает жительница Ярославля Ирина Бабанова. — Сейчас хотя бы подъехать к кладбищу можно, а ещё несколько дней назад машины вязли на подъезде и похоронщики гробы по этому месиву таскали. Тут срочно нужно всё облагораживать. А то люди боятся ездить сюда. Ведь даже не подойти к могиле, не навестить умершего родственника — повсюду это месиво грязное. Нужна и дорога не такая, как сделали, от этой одна грязь. Положить асфальт, сделать дорожки между оградами, чтобы ноги не вязли.

Кладбище находится в низине, поэтому здесь после дождя скапливается вода

Кладбище находится в низине, поэтому здесь после дождя скапливается вода

Выглядит кладбище ужасно. Люди, которые приезжают сюда навестить умерших родственников, переобуваются в резиновые сапоги. Многие смотрят на могилы и не понимают, как их украшать и благоустраивать. Потому что перед глазами видят просто месиво из глины и воды с воткнутым крестом.

— Когда в мае это кладбище открыли, здесь было сухо, вообще красота, — рассказывают копатели могил из муниципальной службы по вопросам похоронного дела. — После дождя, конечно, здесь вот это всё. Экскаватором тут нельзя копать, говорят, завязнет. Поэтому вручную все могилы роем. Хотя, когда сухо, сверху тут ничего ещё, а снизу глинка. В целом место под кладбище неплохое, только надо облагородить.

Кладбище здесь открыли в мае, когда в Ярославле не осталось мест для захоронения. Оно находится рядом с деревней Селифонтово в 30 километрах от Ярославля в сторону Москвы. Доехать сюда можно и на автобусе — стоит 51 рубль от автовокзала.

— Тем, кто живёт в Брагино или за Волгой, конечно, далеко до сюда, — продолжает Ирина Бабанова. — А с Нефтестроя или Суздалки, наоборот, здесь удобнее родственников хоронить, хоть здесь и почти на 1000 рублей дороже. Да только бы не в таких условиях.

Подъехать к кладбищу в Селифонтово теперь можно по отсыпной дороге из асфальтовой крошки

Подъехать к кладбищу в Селифонтово теперь можно по отсыпной дороге из асфальтовой крошки

Но из городского бюджета на благоустройство этого кладбища денег не выделяли. Пока нашли только материал для отсыпки дороги.

— На сегодня стоит задача — привести дорогу в порядок, — заявил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — На этом вопросе был сделан акцент на прошедшем заседании муниципалитета.

В Ярославле последнее городское кладбище для новых захоронений закрыли в мае месяце. Последние могилы на новом секторе Осташинского датированы первыми числами мая. Места там ещё хватит на год, а то и больше, но копать свежие могилы там запретили.

— Хоронить здесь перестали с 7 мая, — сообщили в администрации Осташинского кладбища. — Это произошло из-за того, что на новом секторе не сделано благоустройство: нужно строить нормальную дорогу и делать водоотведение.

Работы там должны закончиться осенью. Вероятно, с октября в Ярославле официально будут работать два кладбища: в Селифонтово и Осташинское.

Копатели могил говорят, что место для кладбища в Селифонтово хорошее

Копатели могил говорят, что место для кладбища в Селифонтово хорошее

О переполненности ярославских кладбищ известно давно. Власти говорят об этой проблеме с 2014 года. В начале прошлого года под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Место выбрали в даниловском направлении неподалёку от существующего Игнатовского кладбища. Но выяснилось, что на этом месте течёт ручей, который с погоста попадает сначала через окрестные деревни в реку Щиголость, а через неё — в Волгу. Местные жители забили тревогу, дело дошло до природоохранной прокуратуры, и специалисты ведомства запретили опасную стройку. Чтобы временно решить проблему, на Осташинском кладбище построили новые сектора.

Сейчас чиновники говорят, что за четыре года, на которые должно хватить места для захоронений в Селифонтово и на Осташинском, решат вопрос со строительством нового кладбища. Говорят, что будут для этого покупать землю в Ярославском районе, но где именно, пока ещё не решили.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

кладбище

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Cder
18 июл 2019 в 15:37

Ни на что денег нет! Куда налоги то наши всех уходят? Платишь платишь... Дорог нет, снег не чистят, вода ржавая, онкология зашкаливает, больницы закрывают, садиков не хватает... Даже кладбищ нормальных нет. Совсем офигели

будущий покойник
18 июл 2019 в 14:21

Вот какое отношение к умершим,ужас,я кремируюсь