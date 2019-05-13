«Хоронить будут прямо под окнами»: в Ярославле закрыли последнее городское кладбище

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На новом секторе Осташинского кладбища хоронили с прошлого года
В Ярославле закрылось последнее городское кладбище для новых захоронений. Последние могилы на новом секторе Осташинского датированы первыми числами мая. Места там ещё хватит на год, а то и больше, но копать свежие могилы здесь запретили.
— Хоронить здесь перестали с 7 мая, — рассказали в администрации Осташинского кладбища. — Это произошло из-за того, что на новом секторе не сделано благоустройство: нужно строить нормальную дорогу и делать водоотведение.
Когда это сделают и кладбище снова откроют для захоронений, в администрации никто сказать не может, потому что сами не знают, что будет дальше.
Власти нашли место, где теперь будут хоронить ярославцев. Решили, что расширят сельское кладбище в Селифонтово в Ярославском районе, которое находится за Красными Ткачами. Это решение сильно возмутило местных.
— Это небольшое сельское кладбище, — говорят местные жители. — Если оно будет наполняться городскими темпами, то могилы подступят к домам, и хоронить будут прямо под окнами.
Люди ругаются, что власти приняли решение, даже не спросив их мнения. Они написали жалобу в прокуратуру и губернатору.
— Для захоронений нам выделили 3,5 гектара земли на уже существующем кладбище, то есть оно не будет разрастаться за рамки уже отведённых для захоронений территорий, — объяснил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Этой площади нам хватит примерно на 1,5 года. Но уже к сентябрю должны закончиться работы на Осташинском кладбище, и там ещё будут места для «заселения» на 2,5 года.
О переполненности последнего в Ярославле открытого кладбища — Осташинского — известно давно. Власти говорят об этой проблеме с 2014 года. В начале прошлого года под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Место выбрали в даниловском направлении неподалёку от существующего Игнатовского кладбища. Но выяснилось, что на этом месте течёт ручей, который с погоста попадает сначала через окрестные деревни в реку Щиголость, а через неё — в Волгу. Местные жители забили тревогу, дело дошло до природоохранной прокуратуры, и специалисты ведомства запретили опасную стройку. Чтобы временно решить проблему, на Осташинском кладбище построили новые сектора.
Сейчас чиновники говорят, что за четыре года, на которые должно хватить места для захоронений в Селифонтово и на Осташинском, решат вопрос со строительством нового кладбища. Говорят, что будут для этого покупать землю в Ярославском районе, но где именно, пока ещё не решили.