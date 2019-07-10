«Пока шёл — упал»: дорога до кладбища в Селифонтово, где хоронят ярославцев, превратилась в грязь

Новое муниципальное кладбище в Селифонтово. Там их два: одно для поселения, второе для города
Фото: Владимир Русанов
Ярославцы жалуются на новое муниципальное кладбище вблизи деревни Селифонтово. В мае его передали Ярославлю, так как не осталось места под захоронения на последнем городском кладбище — «Осташинском».
Ранее жители деревни были против такого решения. Они переживали, что небольшое сельское кладбище быстро наполнится могилами, и хоронить будут прямо под окнами. Но их не послушали.
На днях ярославец Владимир Русанов выложил видео, как главную дорогу, ведущую к кладбищу, размывает после дождя.
— Это видео с городского кладбища. Знакомый заехал перед похоронами проверить дорогу. Пока шёл — упал. В день похорон всё было ещё хуже, несмотря на то, что были в сапогах. Гроб везли от автобуса к могиле на джипе, иначе никак не донести. «Буханка» копарей вообще застряла. Порвали три троса. Вот такой последний путь в Ярославле, — написал автор видео Владимир Русанов.
Происходящим недовольны и в службе городских кладбищ:
— Прежде чем производить захоронения, нужно было подготовить данное место: построить дороги, провести водоотводные каналы. Мы сами подъехать к могилам не можем. Нашим работникам приходится брать гроб на плечи и нести метров пятьсот до могилы, — сообщили в МКУ «Служба городских кладбищ города Ярославля».
Ответственным за благоустройство кладбища выступает департамент городского хозяйства Ярославля. Директор департамента Сергей Тальянов ответил, почему ярославцев начали хоронить, не дождавшись окончания ремонтных работ:
— Передача кладбища началась в апреле, поэтому только после передачи мы имеем право осуществлять захоронение и делать к нему подъездные пути. На сегодняшний день мы видим, что обстановка ухудшается, особенно в период обильных осадков. Будем отсыпать эту дорогу асфальтной крошкой, участок уже определен на схеме, мы знаем ширину, длину и объемы, которые требуются для приведения её в нормативное состояние. В рамках ямочного ремонта все объемы крошки уходят на подсыпку частного сектора. Поэтому крошка, сфрезерованная в рамках БКАД, пойдет в приоритетном порядке на этот подъездной путь. Планируем начинать работы в ближайшие дни.
В начале прошлого года под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Но, как оказалось, на выбранном месте, неподалёку от «Игнатовского» кладбища, течёт ручей, который попадает в Волгу. Местные жители забили тревогу, и опасную стройку запретили.