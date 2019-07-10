«Пока шёл — упал»: дорога до кладбища в Селифонтово, где хоронят ярославцев, превратилась в грязь

Ярославцы жалуются на новое муниципальное кладбище вблизи деревни Селифонтово. В мае его передали Ярославлю, так как не осталось места под захоронения на последнем городском кладбище — «Осташинском».



Ранее жители деревни были против такого решения. Они переживали, что небольшое сельское кладбище быстро наполнится могилами, и хоронить будут прямо под окнами. Но их не послушали.



На днях ярославец Владимир Русанов выложил видео, как главную дорогу, ведущую к кладбищу, размывает после дождя.



— Это видео с городского кладбища. Знакомый заехал перед похоронами проверить дорогу. Пока шёл — упал. В день похорон всё было ещё хуже, несмотря на то, что были в сапогах. Гроб везли от автобуса к могиле на джипе, иначе никак не донести. «Буханка» копарей вообще застряла. Порвали три троса. Вот такой последний путь в Ярославле, — написал автор видео Владимир Русанов.

