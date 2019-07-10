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Город

«Пока шёл — упал»: дорога до кладбища в Селифонтово, где хоронят ярославцев, превратилась в грязь

Машины не могут проехать к могилам. Гробы несут на плечах

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Новое муниципальное кладбище в Селифонтово. Там их два: одно для поселения, второе для города

Фото: Владимир Русанов

Ярославцы жалуются на новое муниципальное кладбище вблизи деревни Селифонтово. В мае его передали Ярославлю, так как не осталось места под захоронения на последнем городском кладбище — «Осташинском».

Ранее жители деревни были против такого решения. Они переживали, что небольшое сельское кладбище быстро наполнится могилами, и хоронить будут прямо под окнами. Но их не послушали.

На днях ярославец Владимир Русанов выложил видео, как главную дорогу, ведущую к кладбищу, размывает после дождя.

— Это видео с городского кладбища. Знакомый заехал перед похоронами проверить дорогу. Пока шёл — упал. В день похорон всё было ещё хуже, несмотря на то, что были в сапогах. Гроб везли от автобуса к могиле на джипе, иначе никак не донести. «Буханка» копарей вообще застряла. Порвали три троса. Вот такой последний путь в Ярославле, — написал автор видео Владимир Русанов.

К могилам сложно подойти и не подъехать

К могилам сложно подойти и не подъехать

Происходящим недовольны и в службе городских кладбищ:

— Прежде чем производить захоронения, нужно было подготовить данное место: построить дороги, провести водоотводные каналы. Мы сами подъехать к могилам не можем. Нашим работникам приходится брать гроб на плечи и нести метров пятьсот до могилы, — сообщили в МКУ «Служба городских кладбищ города Ярославля».

Ответственным за благоустройство кладбища выступает департамент городского хозяйства Ярославля. Директор департамента Сергей Тальянов ответил, почему ярославцев начали хоронить, не дождавшись окончания ремонтных работ:

— Передача кладбища началась в апреле, поэтому только после передачи мы имеем право осуществлять захоронение и делать к нему подъездные пути. На сегодняшний день мы видим, что обстановка ухудшается, особенно в период обильных осадков. Будем отсыпать эту дорогу асфальтной крошкой, участок уже определен на схеме, мы знаем ширину, длину и объемы, которые требуются для приведения её в нормативное состояние. В рамках ямочного ремонта все объемы крошки уходят на подсыпку частного сектора. Поэтому крошка, сфрезерованная в рамках БКАД, пойдет в приоритетном порядке на этот подъездной путь. Планируем начинать работы в ближайшие дни.

В начале прошлого года под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Но, как оказалось, на выбранном месте, неподалёку от «Игнатовского» кладбища, течёт ручей, который попадает в Волгу. Местные жители забили тревогу, и опасную стройку запретили.

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
10 июл 2019 в 15:27

что значит "превратилась в грязь" - так дожди были вы что в деревне не жили? а ту дорогу никто и не строил никогда - так наездили

Гостья
10 июл 2019 в 13:51

К сожалению не лучше было и на Осташинском. Пару лет назад была на похоронах в конце осени... Жидкая глина... Экскаватор роет траншею и отсыпает перемычки, в начале траншеи уже грузят гробы в воду. Тоска... Подруга отцу памятник два года не могла установить, поскольку он бы просто не устоял при дожде. И вообще у многих ощущение, что нижние пласты глины (на глубине) движутся вместе с гробами относительно верхних пластов. Понимаю, что звучит как байки с кладбища, но готова поверить.