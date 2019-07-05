«Умоляем, не надо оптимизации»: открытое письмо работников электротранса к чиновникам

В Ярославле собираются оптимизировать работу городского электрического транспорта. Но что именно прячется за этим словом? Недавно стало известно о планах чиновников закрыть троллейбусное депо на Городском валу, оставив в городе всего одно депо на улице Гагарина. Эксперты единогласно считают эту идею провалом, предрекая городу транспортный коллапс и развал предприятия.

«Мы, коллектив первого троллейбусного депо, умоляем — не надо оптимизации. Это развал предприятия и сокращение персонала. Нужно не оптимизировать, а восстанавливать то, что сейчас ещё с грехом пополам, но работает. У нас есть пример объединения двух трамвайных депо, давший сиюминутную выгоду. А дальше что? Мы практически потеряли трамвайное депо и трамвайную сеть в Ярославле. И с троллейбусами может произойти то же самое, если всех загонят в мышеловку на Нефтестрой, это будет начало конца городского электрического транспорта. Просим не допустить этого. На первом депо работает электрическая подстанция, которая питает не только троллейбусы, но и близлежащие дома. Ей нужен капитальный ремонт. Это дорого, но важно.

На нашем депо работает около 300 человек, у всех есть дети и внуки. Нам некуда будет пойти после оптимизации. Мы хотим работать, как бы ни звучало это при зарплатах некоторых сотрудников в 11–15 тысяч рублей в месяц.

В этом году наше депо отмечает 70 лет со дня основания в 1949 году. Прошло много потрясений за это время, но мы надеемся, что это предприятие удастся сохранить, и оно будет дальше приносить людям пользу.