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Проблема

«Умоляем, не надо оптимизации»: открытое письмо работников электротранса к чиновникам

Новая идея объединения троллейбусных депо грозит транспортным коллапсом в Ярославле

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Работники Яргорэлектротранса умоляют не оптимизировать предприятие 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле собираются оптимизировать работу городского электрического транспорта. Но что именно прячется за этим словом? Недавно стало известно о планах чиновников закрыть троллейбусное депо на Городском валу, оставив в городе всего одно депо на улице Гагарина. Эксперты единогласно считают эту идею провалом, предрекая городу транспортный коллапс и развал предприятия. 

Работники предприятия отправили в нашу редакцию открытое письмо в адрес руководства Яргорэлектротранса и мэрии Ярославля, умоляя не проводить оптимизацию. 

«Мы, коллектив первого троллейбусного депо, умоляем — не надо оптимизации. Это развал предприятия и сокращение персонала. Нужно не оптимизировать, а восстанавливать то, что сейчас ещё с грехом пополам, но работает. У нас есть пример объединения двух трамвайных депо, давший сиюминутную выгоду. А дальше что? Мы практически потеряли трамвайное депо и трамвайную сеть в Ярославле. И с троллейбусами может произойти то же самое, если всех загонят в мышеловку на Нефтестрой, это будет начало конца городского электрического транспорта. Просим не допустить этого. На первом депо работает электрическая подстанция, которая питает не только троллейбусы, но и близлежащие дома. Ей нужен капитальный ремонт. Это дорого, но важно. 

На нашем депо работает около 300 человек, у всех есть дети и внуки. Нам некуда будет пойти после оптимизации. Мы хотим работать, как бы ни звучало это при зарплатах некоторых сотрудников в 11–15 тысяч рублей в месяц. 

В этом году наше депо отмечает 70 лет со дня основания в 1949 году. Прошло много потрясений за это время, но мы надеемся, что это предприятие удастся сохранить, и оно будет дальше приносить людям пользу. 

С уважением, коллектив первого троллейбусного депо».

Ранее в мэрии Ярославля заявили, что объединение депо — вопрос почти решённый. Не решено лишь то, как работать без него. Однако планы на электрический транспорт в городской администрации большие: мэрия обнародовала проект, по которому хотят пустить трамваи по центральным площадям

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
5 июл 2019 в 11:52

Если уж у чинуш потекли слюни на земличку, так просто они от идеи не откажутся, ведь сколько свободного места в центре непроданным стоит! А оптимизация это просто предлог чихать они хотели на троллейбусы.

гость
5 июл 2019 в 11:52

Предлагаю - за оптимизацию троллейбусного депо на Горвалу - мэрия будет платить содержание работнику из своего кармана в размере зарплаты - инициаторам оптимизации повесит на шею чугунную медаль в виде троллейбуса(как Пётр 1 пьяницам вешал) и чтоб не снимали