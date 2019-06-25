Для жителей Ярославской области введут льготный тариф на вывоз мусора. Но не для всех

— Жители региона, не получающие коммунальные услуги по централизованному отоплению, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению, а также те, кто использует печное отопление твердым топливом и пользуется только услугой электроснабжения, с 1 июля будут оплачивать вывоз мусора по льготному тарифу, — написано на сайте правительства Ярославской области.

Всего под льготный тариф попадает более 70 тысяч жителей региона. Если вы относитесь к этому числу, то с 1 июля вы будете меньше платить за услугу по обращению с ТКО. При этом куда-то ходить или собирать какие-либо справки не нужно. Размер льготного тарифа предстоит установить департаменту ЖКХ после принятия закона.

Напомним, что также с 1 июля вырастут цены на другие коммунальные услуги. Считайте, сколько будете платить в месяц по новым тарифам.

