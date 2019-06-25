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Город

Для жителей Ярославской области введут льготный тариф на вывоз мусора. Но не для всех

Кто будет пользоваться скидкой

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В основном это касается жителей частных домов

Фото: Александра Савельева

Ярославские депутаты предложили ввести льготный тариф на вывоз мусора. Правда, скидкой смогут воспользоваться далеко не все жители Ярославской области. 

— Жители региона, не получающие коммунальные услуги по централизованному отоплению, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению, а также те, кто использует печное отопление твердым топливом и пользуется только услугой электроснабжения, с 1 июля будут оплачивать вывоз мусора по льготному тарифу, — написано на сайте правительства Ярославской области.

Всего под льготный тариф попадает более 70 тысяч жителей региона. Если вы относитесь к этому числу, то с 1 июля вы будете меньше платить за услугу по обращению с ТКО. При этом куда-то ходить или собирать какие-либо справки не нужно. Размер льготного тарифа предстоит установить департаменту ЖКХ после принятия закона. 

Напомним, что также с 1 июля вырастут цены на другие коммунальные услуги. Считайте, сколько будете платить в месяц по новым тарифам. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

Андрюша
25 июн 2019 в 19:27

Не, нам льготных тарифов не надо- тока вывозите этот мусор сразу в Москву.

Чижик
25 июн 2019 в 19:14

Нехилый набор. Забыли добавить терминальную стадию рака и 15 несовершеннолетних детей, 10 из которых с инвалидностью.