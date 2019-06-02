Мэр Ярославля опробовал обновлённый картодром

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Трассу для картинга отремонтировали в Дзержинском районе
На открытии картодрома Владимир Волков опробовал трассу
Обновлённый картодром СТК «Мотор» открыли в Дзержиноском районе Ярославля.
— Обновлённый картодром может похвастаться своим ровным и безопасным покрытием, — написали общественники в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке». — Хотелось бы выразить огромную благодарность людям, без которых бы этого не случилось. Спасибо участникам группы, которые поддержали идею и, мы не сомневаемся, будут приходить на соревнования и болеть за ярославских гонщиков. Ярославль ещё раз доказал, что может объединяться вместе, чтоб творить добро, делать мир лучше и дружнее.
На открытии присутствовал мэр Ярославля Владимир Волков.
— Мне тоже дали проехать круг, — похвастался он в соцсетях и поблагодарил компании города, которые помогли привести картинг в надлежащий вид. — Это достойный пример участия бизнеса в жизни города.