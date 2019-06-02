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Город

Мэр Ярославля опробовал обновлённый картодром

Трассу для картинга отремонтировали в Дзержинском районе

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На открытии картодрома Владимир Волков опробовал трассу

Фото: Владимир Волков/Vk.com

Обновлённый картодром СТК «Мотор» открыли в Дзержиноском районе Ярославля.

— Обновлённый картодром может похвастаться своим ровным и безопасным покрытием, — написали общественники в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке». — Хотелось бы выразить огромную благодарность людям, без которых бы этого не случилось. Спасибо участникам группы, которые поддержали идею и, мы не сомневаемся, будут приходить на соревнования и болеть за ярославских гонщиков. Ярославль ещё раз доказал, что может объединяться вместе, чтоб творить добро, делать мир лучше и дружнее.

На открытии присутствовал мэр Ярославля Владимир Волков.

— Мне тоже дали проехать круг, — похвастался он в соцсетях и поблагодарил компании города, которые помогли привести картинг в надлежащий вид. — Это достойный пример участия бизнеса в жизни города.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

картингмэр

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