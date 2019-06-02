Мэр Ярославля опробовал обновлённый картодром

Обновлённый картодром СТК «Мотор» открыли в Дзержиноском районе Ярославля.



— Обновлённый картодром может похвастаться своим ровным и безопасным покрытием, — написали общественники в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке». — Хотелось бы выразить огромную благодарность людям, без которых бы этого не случилось. Спасибо участникам группы, которые поддержали идею и, мы не сомневаемся, будут приходить на соревнования и болеть за ярославских гонщиков. Ярославль ещё раз доказал, что может объединяться вместе, чтоб творить добро, делать мир лучше и дружнее.

