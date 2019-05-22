Ярославна, поселившая в однокомнатной квартире 50 кошек, рассказала, сколько на них тратит

Новость о том, что в Ярославле живёт женщина, которая завела в однокомнатной квартире 50 кошек, облетела все городские СМИ. Первый вопрос — как?! Как она живёт с таким количеством котов на такой маленькой площади? Что происходит в её доме? А в её голове? Портал 76.RU нашёл эту женщину. Мы отправились к ней домой, предварительно купив корм и морально подготовившись к встрече с обезумевшими животными (зооволонтёры писали, что кошки истощены и уже начали поедать друг друга).

В квартире у женщины две двери — одна железная, другая деревянная. Железную поставили, как мы узнали, не просто так. Соседи уже умирали от зловония, исходящего из квартиры. Запах, и правда, стоит ядрёный. В квартире и пять минут находиться сложно, а женщина там живёт постоянно.

— Это всё неправда, что они у меня ободранные, истощённые и больные. Написали, что я им две куриные грудки в день даю. Да вы что! Посмотрите сами, какие они у меня упитанные, — сказала хозяйка кошачьего семейства.

Кошки ободрали дверь. Стены тоже Фото: Анна Лурье

В коридоре сидели четыре кошки, которые сразу шмыгнули в комнату. В комнате — на кровати, на тумбочке, на кресле — сидели ещё несколько. Но явно не 50. — Так у меня волонтёры разобрали всех. Осталось штук десять, — сказала хозяйка кошек. — Как же вы себе 50 кошек завели? Зачем? — Как-то так получилось, — пожимает плечами женщина.

Кошки вроде, действительно, вполне сытые Фото: Анна Лурье

Объяснение простое: животные не стерилизованы. Поэтому у них постоянно рождалось потомство. Мы принесли с собой самый обычный дешёвый корм. Женщина на него посмотрела недовольно. — Зачем мне такой? Мои кошки такой есть не будут. Они дорогой едят. Я им каши варю, супы. Да я в месяц на кошек 30 тысяч трачу. Они не больные. Вот у кота была мочекаменная болезнь, я сразу в ветеринарную клинику повезла, — говорит.

Сейчас в квартире около 10 животных Фото: Анна Лурье

Она достала из шкафа внушительную кипу документов и чеков из ветеринарных клиник:

— Вот, посмотрите, это всё на кошек потрачено. Кстати, кошки, и правда, не выглядят больными. Пушистые и вполне упитанные. На кухне стоит несколько мисок, наполненных кормом. — А как насчёт туалета для них? — Это неправда, что у меня два лотка на всех кошек. В ванной стоит шесть штук. Можете сами посмотреть.

Квартира нуждается в капитальном ремонте Фото: Анна Лурье

Увидеть лотки мы так и не смогли, потому что всё то время, что мы общались с кошатницей, в ванной находился её муж. Мылся. В окружении шести кошачьих лотков. — Соседи ругались раньше. Так сейчас и кошек-то не осталось. Да и мы железную дверь поставили, чтоб не пахло. Внизу, правда, сосед ещё ругается, — говорит женщина. — Как же вы живёте с таким запахом? Привыкли? — Ну а что — запах? Да, у нас ремонта нет. Все претензии-то были к тому, что квартира такая. Антисанитария. Так мы будем скоро полностью ремонт делать и запах выводить. Вообще вы знаете, я думаю уехать отсюда. Может быть, куда-то за город. Чтобы обстановку сменить.

Квартира действительно нуждается в капитальном ремонте. Кошки ободрали всё: двери, обои, мебель. А деревянные полы, похоже, навечно впитали в себя запах кошачьей мочи. При этом все окна плотно закрыты. А на балкон и вовсе не выйдешь: там до самого потолка лежит куча пластиковых пустых бутылок разного объёма.



— Мне кошек не пристроить было, потому что у меня интернета нет, объявления не выложить. Я раньше выкладывала, когда газета «Из рук в руки» была. И их забирали. Сейчас, спасибо, тоже люди нашлись, — говорит женщина.

Коты едят только дорогой корм Фото: Елена Вахрушева