Ярославна, поселившая в однокомнатной квартире 50 кошек, рассказала, сколько на них тратит

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Женщина — любительница кошек
Новость о том, что в Ярославле живёт женщина, которая завела в однокомнатной квартире 50 кошек, облетела все городские СМИ. Первый вопрос — как?! Как она живёт с таким количеством котов на такой маленькой площади? Что происходит в её доме? А в её голове? Портал 76.RU нашёл эту женщину. Мы отправились к ней домой, предварительно купив корм и морально подготовившись к встрече с обезумевшими животными (зооволонтёры писали, что кошки истощены и уже начали поедать друг друга).
В квартире у женщины две двери — одна железная, другая деревянная. Железную поставили, как мы узнали, не просто так. Соседи уже умирали от зловония, исходящего из квартиры. Запах, и правда, стоит ядрёный. В квартире и пять минут находиться сложно, а женщина там живёт постоянно.
— Это всё неправда, что они у меня ободранные, истощённые и больные. Написали, что я им две куриные грудки в день даю. Да вы что! Посмотрите сами, какие они у меня упитанные, — сказала хозяйка кошачьего семейства.
В коридоре сидели четыре кошки, которые сразу шмыгнули в комнату. В комнате — на кровати, на тумбочке, на кресле — сидели ещё несколько. Но явно не 50.
— Так у меня волонтёры разобрали всех. Осталось штук десять, — сказала хозяйка кошек.
— Как же вы себе 50 кошек завели? Зачем?
— Как-то так получилось, — пожимает плечами женщина.
Объяснение простое: животные не стерилизованы. Поэтому у них постоянно рождалось потомство.
Мы принесли с собой самый обычный дешёвый корм. Женщина на него посмотрела недовольно.
— Зачем мне такой? Мои кошки такой есть не будут. Они дорогой едят. Я им каши варю, супы. Да я в месяц на кошек 30 тысяч трачу. Они не больные. Вот у кота была мочекаменная болезнь, я сразу в ветеринарную клинику повезла, — говорит.
Она достала из шкафа внушительную кипу документов и чеков из ветеринарных клиник:
— Вот, посмотрите, это всё на кошек потрачено.
Кстати, кошки, и правда, не выглядят больными. Пушистые и вполне упитанные. На кухне стоит несколько мисок, наполненных кормом.
— А как насчёт туалета для них?
— Это неправда, что у меня два лотка на всех кошек. В ванной стоит шесть штук. Можете сами посмотреть.
Увидеть лотки мы так и не смогли, потому что всё то время, что мы общались с кошатницей, в ванной находился её муж. Мылся. В окружении шести кошачьих лотков.
— Соседи ругались раньше. Так сейчас и кошек-то не осталось. Да и мы железную дверь поставили, чтоб не пахло. Внизу, правда, сосед ещё ругается, — говорит женщина.
— Как же вы живёте с таким запахом? Привыкли?
— Ну а что — запах? Да, у нас ремонта нет. Все претензии-то были к тому, что квартира такая. Антисанитария. Так мы будем скоро полностью ремонт делать и запах выводить. Вообще вы знаете, я думаю уехать отсюда. Может быть, куда-то за город. Чтобы обстановку сменить.
Квартира действительно нуждается в капитальном ремонте. Кошки ободрали всё: двери, обои, мебель. А деревянные полы, похоже, навечно впитали в себя запах кошачьей мочи. При этом все окна плотно закрыты. А на балкон и вовсе не выйдешь: там до самого потолка лежит куча пластиковых пустых бутылок разного объёма.
— Мне кошек не пристроить было, потому что у меня интернета нет, объявления не выложить. Я раньше выкладывала, когда газета «Из рук в руки» была. И их забирали. Сейчас, спасибо, тоже люди нашлись, — говорит женщина.
Женщина собирается оставить себе несколько кошек. Тех, которые живут у неё очень давно, её любимицы: Мусю, Клеопатру, Созвездие. Остальных, говорит, отдаст. Всех кошек должны простерилизовать, чтобы они больше не могли плодиться.
— Кошек забрали сразу несколько приютов. Нам требуется помощь в пристройке и лечении животных. Они все больные! Это подтвердят врачи клиник. Мы специально отвозим в разные, чтобы не было одного мнения, — всё-таки выражает обеспокоенность зооволонтёр фонда помощи бездомных животных «Шанс» Наталья Крутова.
Если вы хотите помочь животным, вы можете связаться с Натальей, написав ей во «ВКонтакте».