19 апреля пятница
СЕЙЧАС +7°С
usd 64.07
eur 72.24
  • 10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +7°С
usd 64.07
eur 72.24
Город

В Ярославле экспериментальный асфальт развалился через час после ремонта

Неудачная попытка расстроила всех

Поделиться

1 858
6 Обсудить

Все новости

Все новости

Эксперимент провалился...

Фото: Темур Абдуллаев / facebook.com 

В Ярославле устроили эксперимент по ремонту ямы новым методом и асфальтом. Его изобрели в ярославском техническом университете. Учебное заведение за свой счёт закупило материалы и оплатило работу дорожников, а город — предоставил яму на юго-западной окружной дороге. 

Но эксперимент, увы, провалился. Асфальт на отремонтированной яме испортился после первой проехавшей по нему фуры. 

— Эту смесь политех уже пробовал на других участках. Почему не получилось тут? Слишком большая яма и слабое основание — толстый слой песка. Первая же тяжелая фура выдавила его вместе с асфальтом, — рассказал наблюдавший за экспериментом дорожный активист Ярославля Темур Абдуллаев. — Они для производства асфальта используют крошку, фактически отходы дорожного производства, он получается дешевле. Если бы эксперимент получился, было бы очень хорошо. 

Из-за неудачного эксперимента расстроились все

Фото: Темур Абдуллаев / facebook.com

Можно в конце добавить, что в университете прокомментировали случившееся.

— Предыдущие попытки использования материала давали хороший результат, — объяснил директор института инженеров строительства и транспорта ЯГТУ Алексей Игнатьев. — Возможно, сегодня не были полностью выдержаны сроки отвердения, была недостаточная нагрузка при уплотнении или не совсем верно рассчитан объем материала. Пока рано говорить о причинах, мы тщательно изучим все детали и после этого сделаем выводы.

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

ремонт дорог

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (6)

гость
19 апр 2019 в 09:08

помнится мне, пару-тройку лет назад... на страницах вот этого сайта, журналисты, поведал нам как один из тех кто занимал высокий пост в мэрии, похвалялся что на одной из улиц, уложен, супер-пупер, нано-скрепо-патриото, волшебно-экспериментальный асфальт, но, адрес называть, на отрез отказывался, делая хитрое лицо и заявляя, что это останется сюрпризом... какова его судьба? я про асфальт, судьба чиновника мне не интересна... журналисты? как на счет рубрики "по следам прошлых выступлений"? притянете за слова чинодралов?

Ално
19 апр 2019 в 08:52

Да не нужны нам такие эксперименты.Зачем дважды велосипед изобретать? Есть же проверенные методы. Ими и надо пользоваться.

Ниттис
19 апр 2019 в 08:56

Гранаты у него не той системы !