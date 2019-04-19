В Ярославле экспериментальный асфальт развалился через час после ремонта

В Ярославле устроили эксперимент по ремонту ямы новым методом и асфальтом. Его изобрели в ярославском техническом университете. Учебное заведение за свой счёт закупило материалы и оплатило работу дорожников, а город — предоставил яму на юго-западной окружной дороге.

Но эксперимент, увы, провалился. Асфальт на отремонтированной яме испортился после первой проехавшей по нему фуры.

— Эту смесь политех уже пробовал на других участках. Почему не получилось тут? Слишком большая яма и слабое основание — толстый слой песка. Первая же тяжелая фура выдавила его вместе с асфальтом, — рассказал наблюдавший за экспериментом дорожный активист Ярославля Темур Абдуллаев. — Они для производства асфальта используют крошку, фактически отходы дорожного производства, он получается дешевле. Если бы эксперимент получился, было бы очень хорошо.