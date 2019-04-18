«Содержимое выгребных ям растекается по округе»: в Ярославле 12 лет не могут расселить аварийный дом

Жильцы дома № 2 на переулке Жуковского в Ярославле боятся за свою жизнь. Больше десяти лет им приходится жить в доме, непригодном для проживания. В любой момент стены аварийного помещения могут попросту развалиться. Люди обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта, а те, в свою очередь, к мэру Ярославля. Жильцы хотят, чтобы их скорее расселили.

По словам общественников, жилыми являются три квартиры на первом этаже в третьем подъезде. В некоторых из них живут маленькие дети и пенсионер со второй группой инвалидности.



Общественники настаивают законсервировать нежилой подъезд Фото: ОНФ в Ярославской области/Vk.com

В доме живут три семьи Фото: ОНФ в Ярославской области/Vk.com

— Нам всегда было тяжело в быту: воду берем из колонки, газ баллонный, отопление печное. За общедомовым имуществом на моей памяти никто не следил. Общедомовой электрощит находится в нежилом подъезде, неизвестные несколько раз срезали провода. Содержимое выгребных ям растекается по округе, — сообщила одна из заявительниц Ирина Сущевская активистам ОНФ.



Женщина рассказала активистам, что в дом заходят бездомные и охотники за металлоломом. Жильцы боятся, что в здании могут устроить пожар Фото: ОНФ в Ярославской области/Vk.com

— Мы изучили переписку жильцов с властями. Некоторые квартиры расселили через суд. Оставшиеся планируется расселить в следующем году, конкретный срок не обозначен. Но я даже представлять не хочу, что будет с этим домом, условно говоря, через год. Ситуация критическая, помочь людям нужно как можно быстрее, — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.



Жильцы рассказали, что в 2007 году дом был признан непригодным для проживания. В 2013-м его признали аварийным Фото: ОНФ в Ярославской области/Vk.com