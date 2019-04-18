18 апреля четверг
СЕЙЧАС +7°С
usd 63.95
eur 72.36
  • 10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +7°С
usd 63.95
eur 72.36
Город
Проблема

«Содержимое выгребных ям растекается по округе»: в Ярославле 12 лет не могут расселить аварийный дом

Жильцы обратились за помощью к общественникам

Поделиться

944
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Трудно поверить, что здесь вообще можно жить 

Фото: ОНФ в Ярославской области/Vk.com

Жильцы дома № 2 на переулке Жуковского в Ярославле боятся за свою жизнь. Больше десяти лет им приходится жить в доме, непригодном для проживания. В любой момент стены аварийного помещения могут попросту развалиться. Люди обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта, а те, в свою очередь, к мэру Ярославля. Жильцы хотят, чтобы их скорее расселили.

По словам общественников, жилыми являются три квартиры на первом этаже в третьем подъезде. В некоторых из них живут маленькие дети и пенсионер со второй группой инвалидности.

Общественники настаивают законсервировать нежилой подъезд

Фото: ОНФ в Ярославской области/Vk.com

В доме живут три семьи

Фото: ОНФ в Ярославской области/Vk.com

— Нам всегда было тяжело в быту: воду берем из колонки, газ баллонный, отопление печное. За общедомовым имуществом на моей памяти никто не следил. Общедомовой электрощит находится в нежилом подъезде, неизвестные несколько раз срезали провода. Содержимое выгребных ям растекается по округе, — сообщила одна из заявительниц Ирина Сущевская активистам ОНФ.

Женщина рассказала активистам, что в дом заходят бездомные и охотники за металлоломом. Жильцы боятся, что в здании могут устроить пожар

Фото: ОНФ в Ярославской области/Vk.com

— Мы изучили переписку жильцов с властями. Некоторые квартиры расселили через суд. Оставшиеся планируется расселить в следующем году, конкретный срок не обозначен. Но я даже представлять не хочу, что будет с этим домом, условно говоря, через год. Ситуация критическая, помочь людям нужно как можно быстрее, — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

Жильцы рассказали, что в 2007 году дом был признан непригодным для проживания. В 2013-м его признали аварийным

Фото: ОНФ в Ярославской области/Vk.com

— Сегодня в 16:00 жильцы дома придут на приём к мэру Владимиру Волкову. По согласию собственников их расселят в 2019 году, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Ранее в мэрии говорили, что этот дом расселят лишь в 2025 году.

Печальная ситуация и с домом на проспекте Октября. От здания, в котором по-прежнему живут люди, отвалился кусок.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

ОНФаварийные дома

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

Александр
18 апр 2019 в 19:22

Зато Крым наш и это главное!