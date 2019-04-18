«Содержимое выгребных ям растекается по округе»: в Ярославле 12 лет не могут расселить аварийный дом

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Жильцы дома № 2 на переулке Жуковского в Ярославле боятся за свою жизнь. Больше десяти лет им приходится жить в доме, непригодном для проживания. В любой момент стены аварийного помещения могут попросту развалиться. Люди обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта, а те, в свою очередь, к мэру Ярославля. Жильцы хотят, чтобы их скорее расселили.
По словам общественников, жилыми являются три квартиры на первом этаже в третьем подъезде. В некоторых из них живут маленькие дети и пенсионер со второй группой инвалидности.
— Нам всегда было тяжело в быту: воду берем из колонки, газ баллонный, отопление печное. За общедомовым имуществом на моей памяти никто не следил. Общедомовой электрощит находится в нежилом подъезде, неизвестные несколько раз срезали провода. Содержимое выгребных ям растекается по округе, — сообщила одна из заявительниц Ирина Сущевская активистам ОНФ.
— Мы изучили переписку жильцов с властями. Некоторые квартиры расселили через суд. Оставшиеся планируется расселить в следующем году, конкретный срок не обозначен. Но я даже представлять не хочу, что будет с этим домом, условно говоря, через год. Ситуация критическая, помочь людям нужно как можно быстрее, — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.
— Сегодня в 16:00 жильцы дома придут на приём к мэру Владимиру Волкову. По согласию собственников их расселят в 2019 году, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.