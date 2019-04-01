В Ярославле пройдёт митинг против объединения Волковского театра с Александринкой

Многих ярославцев так сильно потрясло известие о возможном объединении Волковского театра с Александринкой, что даже коммунисты стали высказывать идеи те же, что губернатор. Пока глава региона Дмитрий Миронов отдыхает, представители КПРФ подали заявку на проведение митинга против объединения учреждений культуры из Ярославля и Питера.

— Мы планируем провести митинг против объединения Волковского театра 12 апреля в 18 часов у памятника Фёдору Волкову, — сообщил лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв. — Запрос рассматривает администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля.



Причём в КПРФ заявили, что намерены проводить митинг, даже если территориальная администрация не одобрит его. Накануне в Ярославле разгорелся большой скандал вокруг объединения Волковского театра с Александринкой. Многие горожане испугались, что если это произойдёт, то будет утрачена история первого русского театра. Теперь этот эпизод истории увековечили в названии бульвара.

Всё началось с того, что 26 марта в Ярославль с неофициальным визитом приехал заместитель главы ведомства Павел Степанов. В театре имени Волкова он встретился с художественным руководителем Евгением Марчелли и актёрами труппы. Там и обсудили идею создания из двух государственных учреждений культуры Первого национального театра с площадками в Москве, Питере и Ярославле.

Уже на следующий день об объединении Александринского и Волковского театров на пресс-конференции в Москве заявил министр культуры России Владимир Мединский. Причём сразу стало известно, что объединённое учреждение будет называться «Первый национальный театр» и будет состоять из площадок не только в Санкт-Петербурге и Ярославле, но и получит ещё одну площадку в Москве, а также было обещано, что каждый из театров сохранит свою самостоятельность и идентичность. Для многих это стало как гром среди ясного неба.



Коллектив театра раскололся на два лагеря: за объединение и против. Первые восприняли информацию как выход на новый уровень, а вторые — как убийство истории ярославской земли и бренда Первого русского театра. И вторых в городе оказалось больше. Десятки ярославцев, представители творческой интеллигенции и лично губернатор Дмитрий Миронов встали на защиту театра имени Волкова как самостоятельной единицы и выступили против объединения. Из-за поднявшейся шумихи премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение приостановить приказ Мединского об объединении театров до тех пор, пока вопрос не утрясут с общественностью. А пресс-секретарь президента Владимира Путина пояснил, что вопрос объединения театров — это не вопрос Кремля.

Директор театра имени Волкова ранее заявлял, что объединение двух государственных театров — дело важное, и принимать решение должен в первую очередь не он, а жители Ярославля. Но, съездив в Минкультуры и побеседовав там с главой ведомства, он изменил своё решение . Накануне Туркалов сказал на собрании труппы, что теперь он вместе с Марчелли ратует за объединение театров.

