1 апреля понедельник
СЕЙЧАС +3°С
usd 64.73
eur 72.72
  • 26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    23 марта 2019

    Вы читаете лучших!

    Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

    12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +3°С
usd 64.73
eur 72.72
Город
Объединяют театры

В Ярославле пройдёт митинг против объединения Волковского театра с Александринкой

Где и когда планируют провести акцию протеста

Поделиться

362
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Многие ярославцы очень боятся, что после объединения учреждений культуры город потеряет бренд первого русского театра

Фото: Александра Савельева

Многих ярославцев так сильно потрясло известие о возможном объединении Волковского театра с Александринкой, что даже коммунисты стали высказывать идеи те же, что губернатор. Пока глава региона Дмитрий Миронов отдыхает, представители КПРФ подали заявку на проведение митинга против объединения учреждений культуры из Ярославля и Питера.

— Мы планируем провести митинг против объединения Волковского театра 12 апреля в 18 часов у памятника Фёдору Волкову, — сообщил лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв. — Запрос рассматривает администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля.

Причём в КПРФ заявили, что намерены проводить митинг, даже если территориальная администрация не одобрит его.

Накануне в Ярославле разгорелся большой скандал вокруг объединения Волковского театра с Александринкой. Многие горожане испугались, что если это произойдёт, то будет утрачена история первого русского театра. Теперь этот эпизод истории увековечили в названии бульвара.

Всё началось с того, что 26 марта в Ярославль с неофициальным визитом приехал заместитель главы ведомства Павел Степанов. В театре имени Волкова он встретился с художественным руководителем Евгением Марчелли и актёрами труппы. Там и обсудили идею создания из двух государственных учреждений культуры Первого национального театра с площадками в Москве, Питере и Ярославле.

Уже на следующий день об объединении Александринского и Волковского театров на пресс-конференции в Москве заявил министр культуры России Владимир Мединский. Причём сразу стало известно, что объединённое учреждение будет называться «Первый национальный театр» и будет состоять из площадок не только в Санкт-Петербурге и Ярославле, но и получит ещё одну площадку в Москве, а также было обещано, что каждый из театров сохранит свою самостоятельность и идентичность. Для многих это стало как гром среди ясного неба.

Коллектив театра раскололся на два лагеря: за объединение и против. Первые восприняли информацию как выход на новый уровень, а вторые — как убийство истории ярославской земли и бренда Первого русского театра. И вторых в городе оказалось больше. Десятки ярославцев, представители творческой интеллигенции и лично губернатор Дмитрий Миронов встали на защиту театра имени Волкова как самостоятельной единицы и выступили против объединения. Из-за поднявшейся шумихи премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение приостановить приказ Мединского об объединении театров до тех пор, пока вопрос не утрясут с общественностью. А пресс-секретарь президента Владимира Путина пояснил, что вопрос объединения театров — это не вопрос Кремля.

Директор театра имени Волкова ранее заявлял, что объединение двух государственных театров — дело важное, и принимать решение должен в первую очередь не он, а жители Ярославля. Но, съездив в Минкультуры и побеседовав там с главой ведомства, он изменил своё решение. Накануне Туркалов сказал на собрании труппы, что теперь он вместе с Марчелли ратует за объединение театров.

На сегодняшний день вопрос об объединении Александринского и Волковского театров остаётся открытым. С нетерпением этого ждут в Санкт-Петербурге, а в Ярославле пока идёт битва сторонников за и против.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

культуратеатрмитинг

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (2)

Инженер1
1 апр 2019 в 18:32

Эти щипачи котлетки свои отрабатывают!
Настоящее жулье в отпуске.

tina
1 апр 2019 в 17:53

Респект коммунистам!!!

Последние новости