Маргарита пропала вчера

В Рыбинске пропала 16-летняя Маргарита Левчук. 6 декабря девушка ушла из школы в районе Переборы, и с тех пор её никто не видел.



Её рост примерно 185 сантиметров, глаза серо-голубые, среднее телосложение. Недавно Маргарита перекрасила волосы. Сейчас она блондинка.



Маргарита перекрасила волосы

— Девушка была одета в фиолетовый пуховик с капюшоном без меха, чёрную вязаную шапку, чёрно-синие джинсы, чёрные сапоги, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».



С собой у неё был чёрный рюкзак с надписью Sport.



Если вам что-либо известно о Маргарите, позвоните на горячую линию «ЯрСпаса»: 8 910 964-08-38.