Вышла из школы и исчезла: в Ярославской области пропала 16-летняя девушка
7 декабря 2018 11:09
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В Рыбинске пропала 16-летняя Маргарита Левчук. 6 декабря девушка ушла из школы в районе Переборы, и с тех пор её никто не видел.
Её рост примерно 185 сантиметров, глаза серо-голубые, среднее телосложение. Недавно Маргарита перекрасила волосы. Сейчас она блондинка.
— Девушка была одета в фиолетовый пуховик с капюшоном без меха, чёрную вязаную шапку, чёрно-синие джинсы, чёрные сапоги, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».
С собой у неё был чёрный рюкзак с надписью Sport.
Если вам что-либо известно о Маргарите, позвоните на горячую линию «ЯрСпаса»: 8 910 964-08-38.
Фото: Маргарита Левчук, «ЯрСпас»
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