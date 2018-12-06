Внедорожник вылетел на встречку

Странную картину увидели водители, проезжающие вчера вечером по проспекту Октября недалеко от «Лакокраски». На проезжей части стояла машина такси, а сверху на неё приземлился внедорожник.



— У меня только один вопрос: как это могло произойти? — пишут в соцсетях ярославцы.



Мы уточнили обстоятельства ДТП у очевидцев и сотрудников полиции.



— Внедорожник «Чери» на большой скорости вылетел на встречку, — рассказали очевидцы.



В аварии есть пострадавшие.



— 5 декабря в 23:30 на проспекте Октября, 96 столкнулись автомобили «Чери» под управлением 51-летнего мужчины, «Рено-Логан» под управлением 48-летнего мужчины и «Сузуки» под управлением 53-летнего мужчины. В результате ДТП в больницу доставлены водитель «Рено» и его 51-летний пассажир. После осмотра врачи отпустили их домой на амбулаторное лечение, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, на этом же участке дороги произошло почти такое же ДТП с участием такси. Таксист с пассажирами вылетел на встречку, а затем оставил их на обочине и уехал.