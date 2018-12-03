Девочки очень испугались

Когда ярославна Алёна — мама двоих детей — вместе с дочками садилась в такси, она даже не подозревала, чем это обернётся.



Вчера Алёна вместе с дочками отправилась в цирк. После программы она вызвала такси к цирку, чтобы поехать домой. Позвонила в службу такси «Максим». Когда сели в машину, женщина сразу обратила внимание, что всё лобовое стекло заледенело, ничего не видно.



— Водитель ехал вслепую. Я предложила ему остановиться и почистить стекло, на что он ответил: «Сейчас само растает». У «Лакокраски» перед заправкой есть островок, там, где установлен светофор. Я не знаю, что произошло в тот момент, возможно, он ничего не видел, но вместо того, чтобы повернуть, водитель поехал прямо и вылетел на встречку, — рассказывает Алёна.



Она и дочки были в шоке. К счастью, машинам, которые ехали из Брагино, горел красный свет. Пролетев несколько метров, водитель ударил по тормозам, а затем развернулся в сторону центра.



— Я в истерике закричала, чтобы он выпустил нас из машины. Выпустив нас и осмотрев автомобиль, водитель, не говоря ни слова, уехал, оставив нас, — рассказывает Алёна.



К счастью, ни она, ни её дети не пострадали. Хотя неизвестно, чем это могло закончиться, ведь одна из дочек Алёны инвалид, у неё серьёзное заболевание.



Домой женщина и её дети добирались на общественном транспорте.

Мама и её дети ехали из цирка

Алёна написала в службу поддержки такси «Максим».



— Недавно они позвонили мне и сказали, что уволили этого водителя. Также мне предоставили скидку 10% на все дальнейшие поездки. Самое главное для меня — это чтобы этот водитель больше не занимался перевозкой людей. Поэтому я удовлетворена решением службы такси. Но, опять же, проследить, действительно ли его уволили, я, конечно, не смогу, — рассказала Алёна.

Водитель приехал на этой машине

Мы связались со службой такси «Максим».



— Данный водитель сотрудничает с нами уже более пяти лет. Общий стаж вождения — 23 года. Сейчас решается вопрос о возможности дальнейшего сотрудничества с водителем. Сейчас связаться с ним не удалось. Безусловно, по правилам работы сервиса «Максим», водитель должен был предложить женщине заказать другой автомобиль. Пользователи сервиса «Максим» защищены программой «Максим-гарантия», которая гарантирует материальную помощь пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных ситуациях. Если пассажиры получили телесные повреждения, они могут обратиться в офис сервиса за компенсацией. Менеджеры сервиса связались с заказчиком такси, принесли извинения и предоставили скидку на дальнейшие поездки, — уточнили в пресс-службе такси «Максим».



Напомним, в Ярославле есть такси, которое постоянно попадает в сводки о ДТП. Как себя нужно вести, если вы попали в аварию с участием такси, читайте здесь.