И. о. мэра Ярославля Владимир Волков встретился с общественниками

В Ярославле общественники обратились к городским властям с просьбой изменить схему движения в центре города.



— А можно вернуть движение вокруг ТЮЗа так, как было раньше? — спросил активист группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.



— Сам там постоянно стою, — тут же отозвался и. о. мэра города Владимир Волков. — Вопрос актуальный, будем решать вместе с ГИБДД.



Глава города поручил своему заместителю Михаилу Кузнецову заняться этим вопросом и, если есть такая необходимость, вернуть обратно прежнюю схему дорожного движения.



Одностороннее движение недавно ввели в Ярославле на улицах рядом с ТЮЗом

Ранее Владимир Волков своим же решением перекроил в районе ТЮЗа схему движения. Сделал он это в первые свои дни работы в мэрии Ярославля. Тогда многим это решение не понравилось и автомобилисты возмущались — неделю, как город увидел, а уже принимает такие решения.

