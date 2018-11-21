Скандал случился в школе в Кировском районе

В школе № 49 города Ярославля одна из учениц сломала себе позвоночник на уроке физкультуры. Третьеклассницу заставили кувыркаться. Школьница не хотела выполнять упражнение: она жаловалась учителю, что у неё болит спина, но та её не послушала. После неудачного кувырка девочке поставили диагноз «компрессионный перелом позвоночника». Сейчас девочка находится на лечении.



Мама девочки выложила пост на своей странице в Facebook. Она намерена разобраться с учителем. Но говорить с корреспондентом 76.ru мама девочки отказалась:



— Я не даю комментарии, — говорит женщина.



Тем временем инцидентом уже заинтересовались следователи.



— По сообщениям СМИ организована доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, — рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Ярославской области.

76.ru позвонил в школу. Директор дал свою точку зрения:



— О ситуации мы мало чего знаем. Мама девочки к нам ещё не приходила. Об этом стали говорить вчера во второй половине дня, но вчера урока физкультуры не было. Он был в понедельник. Девочка до семи часов вечера была в школе в хорошем настроении. Компрессионный перелом позвоночника — нормальное явление у детей, у которых нехватка кальция, — говорит директриса школы № 49.



Директор школы сказала, что с учителя физкультуры взяли письменное объяснение. Учитель утверждает, что несчастных случаев на её уроке в этот день не было.