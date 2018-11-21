Пожар случился на первом этаже

В Рыбинске около двух часов ночи загорелось пятиэтажное общежитие на улице Больничной. Возгорание случилось на первом этаже. На место ЧП прибыли пожарные. За пару минут они справились с огнём.



— В 2:06 объявлена полная ликвидация. В результате пожара закопчены стены дома на площади 12 квадратных метров, — рассказали в МЧС России по Ярославской области.



Как рассказали спасатели, никто не пострадал.

