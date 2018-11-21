Едкий дым по всему коридору: подробности пожара в рыбинском общежитии
21 ноября 2018 09:30
1 155 0
В Рыбинске около двух часов ночи загорелось пятиэтажное общежитие на улице Больничной. Возгорание случилось на первом этаже. На место ЧП прибыли пожарные. За пару минут они справились с огнём.
— В 2:06 объявлена полная ликвидация. В результате пожара закопчены стены дома на площади 12 квадратных метров, — рассказали в МЧС России по Ярославской области.
Как рассказали спасатели, никто не пострадал.
Фото: МЧС России по Ярославской области
Ранее на эту тему:
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru