Водитель «пятнашки», сбивший 11-летнюю девочку, ехал без прав

Появились подробности вчерашнего ДТП на проспекте Фрунзе, где чёрная «Лада» сбила 11-летнюю школьницу. Момент удара попал на камеру, установленную на доме № 37 по проспекту Фрунзе. На кадрах видно, как девочка уверенно переходит дорогу на красный сигнал светофора. Видимо, водитель не заметил её и на огромной скорости сбил. Девочка отлетела на несколько метров, а машину даже развернуло. Известно, что у 23-летнего водителя не было водительских прав.



— Водитель не имел права управлять транспортным средством, так как у него не было водительского удостоверения, — рассказали в ГИБДД.



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