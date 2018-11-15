С октября ярославцы по-новому платят за вывоз мусор

Ярославцы впервые получили платёжки по новому повышенному тарифу за вывоз мусора, и это сразу обернулось скандалом. Заплатить попросили даже тех, у кого мусор никогда и не вывозили организованно. Массово рассылались двойные квитанции. Возмущение людей вылилось в тысячи звонков по горячим линиям, многие пошли с жалобами к депутатам. Муниципалитет, в свою очередь, отдельно собрался по этому вопросу, решив, что областные власти в мусорной теме поступили неправильно по отношению к ярославцам.



Как восстановить справедливость, получить перерасчёт и вообще не платить больше, чем положено, разбираемся в материале.



Чиновники, вы не правы



Платёжное безумие дошло до того, что собственники нескольких домов и квартир получили квитанции за каждый свой объект недвижимости. Даже если эти дома пустуют, всё равно плати. С такой позицией не согласились депутаты муниципалитета, получившие жалобы ярославцев. Они попросили правительство области изменить свою позицию по начислениям.



— В продолжение «мусорной темы» хочу публично обратиться к «Хартии» и департаментам правительства Ярославской области с настоятельной просьбой изменить свою правовую позицию в отношении многократного начисления платы за вывоз ТКО в случаях, когда жители Ярославской области имеют несколько объектов недвижимости, не используемых для постоянного или временного проживания, — высказался депутат Олег Ненилин.



Депутат утверждает, что по постановлению Правительства РФ жители должны платить, только если постоянно или временно проживают в помещении.



Однако сейчас в документе указано, что оплатить по-полному тариф за вывоз мусора придётся всем, кто живёт в доме или квартире не меньше пяти дней подряд.

Сейчас тариф составляет 73,94 рубля с городского жителя и 83,8 рубля с жителя сельской местности.

Как получить перерасчёт



Немало и таких случаев, когда счета за вывоз мусора пришли тем, у кого его в принципе не вывозят. Это коснулось проживающих в частном секторе, где официально договоров на вывоз и утилизацию отходов зачастую просто нет. А также тех, у кого на участках вообще нет дома. Региональный оператор, работающий со всем мусором в области, объяснил, почему это произошло. А точнее, перевёл вину на агента, который отправляет квитанции.



С несправедливыми платёжками ярославцам придётся разбираться лично

— Мы работаем с двумя агентами, выставляющими счета: «ЯроблЕИРЦ» и «ТНС-энерго». Первый работает качественнее, и вопросов по их платёжкам почти не возникло. Второй агент работает по частному сектору. И тут поток людей с вопросами и несогласных достаточно большой, — рассказал пресс-секретарь компании «Хартия» Алексей Бишанов. — Ранее мы запрашивали список мест в Ярославской области, где не утверждены контейнерные площадки, а значит, официально оттуда мусор не вывозят. Передавали этот список агенту, чтобы эти дома исключили из платёжных начислений. В этой ситуации произошёл технический сбой.



Несмотря на то, что вины ярославцев в неразберихе компаний нет, разбираться с перерасчетами людям придётся самостоятельно.

В случае, если квитанция пришла на участок, где нет дома — предоставить документы в «Хартию» о снятии жилого помещения с кадастрового учета. Можно на электронную почту: Написать письмо . Квитанции будут приходить до тех пор, пока оператор не получит документы.



В случае, если нет контейнерных площадок и договора на вывоз мусора:



— Необходимо обратиться в «Хартию» с письменным обращением на перерасчет лично либо по «Почте России» с приложением копии паспорта, копии квитанций, копии документов, подтверждающих собственность и количества собственников, а также выпиской из домовой книги, подтверждающей количество зарегистрированных граждан в жилом помещении, — уточнили в компании.



Просто не оплачивать несправедливые квитанции не получится: компания через суд будет принуждать ярославцев к оплате.

