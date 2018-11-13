Вокруг полигона собираются поставить высокий забор

Вокруг мусорного полигона «Скоково» в Ярославском районе собираются установить забор с колючей проволокой. Дело это дорогостоящее, на портале госзакупок разместили аукцион на 14,2 миллиона рублей.

В документах уточняется, что это будет ограждение типа «Егоза D500» с колючей проволокой. Длина забора — 3,5 километра. На полигоне объяснили, зачем это нужно:

— Ограждение более выгодно, чем услуги охранного предприятия. Это очередной этап усиления мер безопасности на полигоне, — ответили в «Скоково».

Также сегодня на госзакупках разместили ещё два крупных аукциона от имени акционерного общества, которое ныне принадлежит правительству области. На мусорный полигон собираются купить новые бульдозеры на 61,3 миллиона рублей, а также построить проезды к местам разгрузки за 10 миллионов рублей.