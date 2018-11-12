Теперь властям придётся делать нормальный подъезд к пруду

В Ярославской области прокуратура проверила следят ли власти за соблюдением требований пожарной безопасности. Досталось главам посёлка Пречистое и Пречистинского сельского поселения в Первомайском районе.



- Установлено, что в посёлке Пречистое ряд пожарных гидрантов, призванных обеспечивать возможность тушения пожара, находится в неисправном состоянии, - рассказали в прокуратуре. - При проверке Пречистенского сельского поселения установлено, что водоемы в сёлах Никола-Гора и Коза, из которых берут воду для тушения пожаров, не имеют площадок из твёрдого покрытия для подъезда пожарных машин в любое время года, подъезды к водоемам не оборудованы, отсутствуют указатели для обозначения местонахождения пожарного водоисточника.



После того, как чиновники в Первомайском районе получили предписания, там отремонтировали неисправные пожарные гидранты, поставили указатели к пожарным водоёмам и нашли в бюджете денег на следующий год, чтобы сделать к водоёмам нормальные подъезды.

