Хлеб из магазина выкинули в мусоровоз на глазах прохожих

Сегодня в интернете обсуждают фотографию нашпигованной буханками, батонами и караваями помойку. Этот снимок был выложен по-принципу «для привлечения внимания», чтобы другие пользователи обратили внимание на пост. Само фото было сделано в Одессе какое-то время назад. Тем не менее, история возмутила многих. Сам автор поста также поделился со своими друзьями в Facebook, что он думает об увиденном:

- Можно ли уничтожать хлеб и продукты питания, когда кругом много нуждающихся людей? При капитализме это делать необходимо, не бесплатно же раздавать эти продукты нищим и бедным. Капитализм хаотичен и использует ресурсы планеты настолько беспутно, что создаёт колоссальное количество свалок, которые отравляют всех людей, какого бы статуса они ни были. Сегодня я лично наблюдал, как из одного ярославского магазина выбрасывали хлеб прямо в мусоровоз. Меня спросили товарищи, а что работникам рисковать своей копеечной зарплатой. Нет, я предлагаю пока задуматься о происходящих вокруг нас процессах. Вспомнить блокадный Ленинград. Начать пробуждать классовое сознания у себя и у своих товарищей. Это не единичный случай. По всем странам капиталистического мира, в том числе и у нас, еду просто выкидывают. Есть даже люди которые принципиально питаются только с помоек.



Ранее администратор группы «Ярославль Ярославля» рассказал свою историю о выбрасывании хлеба из ярославских магазинов и проиллюстрировал пост этим снимком. История вызвала у горожан бурю эмоций, в том числе и в группе 76.ru во «ВКонтакте».

