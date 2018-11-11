Историю с выкинутым хлебом обсуждают пользователи социальных сетей

Посетители сообщества «Ярославль Ярославля» в социальной сети Facebook обсуждают снимок мусорного бака, в который вывалили караваи, буханки и батоны.



— Сегодня я лично наблюдал, как из одного ярославского магазина выбрасывали хлеб прямо в мусоровоз, — написал администратор группы.



Правда фото было сделано не в Ярославле, тем не менее история у многих людей вызвала бурю эмоций.



— Это как-то не по-человечески, — прокомментировала кадр Анна Киселёва. — Ужасная картина — хлеб в мусорке.



Есть и те, кто отнёсся к увиденному спокойно.



— Всё по закону, — поделился мнением Алексей Смирнов. — Если хлеб не продан за 24 часа после печки, он должен быть уничтожен или отправлен на переработку.



Недавно в Ярославле избавлялись от импортного сыра. Его сожгли в печи крематория.

