Санкционный сыр можно было купить прямо в продуктовом магазине

В Ярославской области специалисты Россельхознадзора и транспортной прокуратуры устроили совместный рейд по поиску санкционных продуктов. Они нашли на прилавках магазинов импортный сыр, запрещённый к ввозу в Россию.



— Было изъято более четырёх килограммов попадающего под санкции сыра разных сортов, — рассказали в управлении Россельхознадзора. — Продукция изъята и уничтожена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Её сожгли в печи в специальном крематории. Нарушителей привлекли к административной ответственности — им выписали штрафы.



Специалисты Россельхознадзора продолжают по указу президента России Владимира Путина бороться с санкционной продукцией.

