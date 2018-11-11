«Характер травм неизвестен»: силовики сообщили подробности с места ДТП, где фура снесла легковушку
11 ноября 2018 14:19
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Стали известны первые подробности об аварии на даниловской трассе в Ярославской области, где столкнулись фура и легковой автомобиль. Их сообщили полицейские, которые работают на месте ДТП.
— Трое человек госпитализированы в Даниловскую ЦРБ с травмами, — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области. — Характер травм пока неизвестен.
«Пятнашка» поворачивала с даниловской дороги на трассу М-8. Там на 255-м километре, на повороте, машину снесла фура. Сейчас на месте ДТП работает начальник даниловской ГИБДД.
Фото: Макс Максон, Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ»
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