От легковушки почти ничего не осталось

Стали известны первые подробности об аварии на даниловской трассе в Ярославской области, где столкнулись фура и легковой автомобиль. Их сообщили полицейские, которые работают на месте ДТП.



— Трое человек госпитализированы в Даниловскую ЦРБ с травмами, — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области. — Характер травм пока неизвестен.

«Пятнашка» поворачивала с даниловской дороги на трассу М-8. Там на 255-м километре, на повороте, машину снесла фура. Сейчас на месте ДТП работает начальник даниловской ГИБДД.

