От машины почти ничего не осталось

Сегодня днём в Ярославской области случилась страшная авария — на даниловской трассе столкнулись фура и легковой автомобиль. Как сообщают очевидцы, всё произошло на повороте на Пошехонье.

— «Пятнашку» в прямом смысле пополам разорвало и смяло. Метров на 30 — осколки, — написал Павел Березин в группе «Первый Ярославский Автопортал» во «ВКонтакте».



Информация о пострадавших уточняется, следите за публикациями. Силовики уже сообщили первые подробности с места ДТП.