«Машину разорвало пополам»: на даниловской трассе фура снесла легковушку
11 ноября 2018 13:53
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Сегодня днём в Ярославской области случилась страшная авария — на даниловской трассе столкнулись фура и легковой автомобиль. Как сообщают очевидцы, всё произошло на повороте на Пошехонье.
— «Пятнашку» в прямом смысле пополам разорвало и смяло. Метров на 30 — осколки, — написал Павел Березин в группе «Первый Ярославский Автопортал» во «ВКонтакте».
Информация о пострадавших уточняется, следите за публикациями. Силовики уже сообщили первые подробности с места ДТП.
Фото: Первый Ярославский Автопортал / Vk.com
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