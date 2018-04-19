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На ярославский полигон «Скоково» тоннами вывозят запрещённые продукты из-за границы
19 апреля 2018 16:47
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Специалисты Россельхознадзора продолжает по указу президента России Владимира Путина бороться с санкционной продукцией. На ярославский полигон «Скоково» за последние три месяца вывезли более тонны заграничных яблок, груш и пекинской капусты.
— Эти овощи и фрукты запрещены к ввозу на территорию России, — объяснили в управлении Россельхознадзора по Ярославской области. — Мы постоянно проводим рейды и выявляем продукты, попадающие под санкции.
В посление разы в «Скоково» вывезли 300 килограмм польских груш. Продукты, как и положено по правилам, на полигоне давят тракторами и бульдозерами. Так произошло и в этот раз.
— В 2017 году на полигон «Скоково» запрещённые к ввозу в Россию продукты вывозили 25 раз, — уточнили в Россельхознадзоре. — За этот период там раздавили почти 10 тонн томатов, яблок, персиков, грибов, груш, пекинской капусты, салата айсберг и винограда из Польши и Испании.
Но есть некоторые виды продуктов, которые положено не давить, а сжигать в крематориях. Накануне в Ярославле сожгли чуть более трёх килограмм немецкого сыра с плесенью.
Фото: Россельхознадзор
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