На ярославский полигон «Скоково» тоннами вывозят запрещённые продукты из-за границы

В 2017 году на полигон «Скоково» вывезли почти 10 тонн санкционки

Специалисты Россельхознадзора продолжает по указу президента России Владимира Путина бороться с санкционной продукцией. На ярославский полигон «Скоково» за последние три месяца вывезли более тонны заграничных яблок, груш и пекинской капусты.

— Эти овощи и фрукты запрещены к ввозу на территорию России, — объяснили в управлении Россельхознадзора по Ярославской области. — Мы постоянно проводим рейды и выявляем продукты, попадающие под санкции.

В посление разы в «Скоково» вывезли 300 килограмм польских груш. Продукты, как и положено по правилам, на полигоне давят тракторами и бульдозерами. Так произошло и в этот раз.

Санкционные продукты в России принято давить бульдозерами

— В 2017 году на полигон «Скоково» запрещённые к ввозу в Россию продукты вывозили 25 раз, — уточнили в Россельхознадзоре. — За этот период там раздавили почти 10 тонн томатов, яблок, персиков, грибов, груш, пекинской капусты, салата айсберг и винограда из Польши и Испании.

Но есть некоторые виды продуктов, которые положено не давить, а сжигать в крематориях. Накануне в Ярославле сожгли чуть более трёх килограмм немецкого сыра с плесенью.