Количество населения в регионе снизилось из-за переезда ярославцев в другие области и страны

Ярославльстат подсчитал, что с начала 2018 года постоянного населения в Ярославской области стало меньше на 5098 человек.



— На 1 октября в Ярославской области проживают 1 260 600 человек, — рассказали в Ярославльстате. — Естественная убыль населения с января по сентябрь увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 580 человек, а количество выбывших из региона мигрантов превысило число прибывших в область, в результате чего миграционный отток увеличил численные потери населения.



За 2018 год на территории региона родилось 9282 ребёнка, что на 790 детей меньше, чем в прошлом году, умерло тоже меньше, но всего на 210 человек — 14 282 человека. Основная причина смерти — болезни системы кровообращения, от них погибло 5387 жителей Ярославской области. На втором месте — новообразования, они унесли жизни 2127 людей. Из-за внешних причин: ДТП, утопления, отравления алкоголем, убийства — погибли 1014 человек.



Что касается миграции, то, по данным Ярославльстата, больше, чем уехало, приехало в Ярославскую область людей только из Армении, Казахстана и Грузии. Больше всего людей из нашего региона уехало на Украину — 1125 человек, 372 человека переехали в Таджикистан, а 250 — в Армению. В страны дальнего зарубежья переехало незначительное количество людей: 17 человек в Китай, 14 — в Германию, 12 — во Вьетнам, по 11 человек уехали в Сирию и Израиль.



Недавно Ярославльстат посчитал, сколько получают ярославцы, и кому больше платят.