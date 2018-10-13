Статисты уверены, что платить ярославцам стали больше

Ярославльстат посчитал среднюю начисляемую зарплату по области за период с января по август 2018 года.



— Начисляемая заработная плата увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 10,6 процента, — рассказали в Ярославльстате. — И составляет 32 тысячи 236 рублей.



При этом больше всего жители области получили в июне этого года — средняя зарплата за этот месяц составила 35 тысяч 359 рублей, а меньше всего в январе — 31 тысячу 460 рублей.



Самую большую зарплату получают те, кто работает на производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — 57 тысяч 373 рубля. На втором месте сфера финансирования и страхования. Её работники в среднем получают по 50 тысяч 494 рубля. На третьем месте оказались производители напитков, средняя зарплата которых составляет 49 тысяч 221 рубль. Меньше всех получают те, кто работает в образовании. Средняя зарплата в этой области 17 тысяч 982 рубля.



Сами жители Ярославля признались, что на комфортную жизнь им совсем не хватает.

