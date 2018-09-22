Мы проклянём эту реформу: в Ярославле митинг против повышения пенсионного возраста заглушили музыкой
В Ярославле проходит очередной митинг против повышения пенсионного возраста. Акцию-протест скандальной реформы проводят уже в привычном месте — в парке мира на пересечении улиц Городской вал, Свободы и проспекта Ленина.
- С одной стороны, повезло с погодой, должно много народу подтянуться, - говорят между собой собравшиеся. - Сдругой стороны, сегодня хоккей. А это плохо — многие предпочтут сходить на матч или остаться перед телевизором.
Читайте также: по рублю за митинг: где в России дороже протестовать против пенсионной реформы.
За тем, как будет проходить митинг следят корреспонденты 76.ru.
Коммунист Эльхан Мардалиев зачитывают резолюцию.
- Да. Всё правильно. Нет пенсионной реформе, - выкрикивают люди.
Организатор митинга Наталья Бобрякова просит выступать побыстрее.
- У меня у ребёнка температура 39, но если я уйду, то митинг признают несостоявшимся, - сказала Наталья.
- Победа будет за нами, - скандируют собравшиеся.
Некоторые не выдержали и наклеили наклейки, которые раздавали в парке, прямо здесь на фонтан.
- Мы проклянем эту реформу, - говорят выступающие.
Собравшиеся говорят, что на прошлом митинге было больше людей. В парке на фоне речей митингующий играет саундтрек из фильма "Крёстный отец".
- Говорят, что нам делают реформу, как в Европе, - жалуется участница митинга в микрофон. - Но моя знакомая на пособия там может ездить за границу, а мы на пенсии выживаем.
Выступают жители Рыбинска, Тутаева, Даниловского района.
- Законы, которые сейчас принимают депутаты - просто жесть, - говорит жительница Даниловского района, приехавшая в Ярославль на митинг.
Людей с каждой минутой становится всё больше и больше. В основном, в парке собрались пенсионеры.
- Акции будут продолжаться, мы в этой борьбе победим, - уверен лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв.
Митингующие требуют выразить недоверие президенту России, а также роспуска Государственной думы.
Некоторые решили не подниматься с лавочек и хлопают в ладоши после заявлений выступающих сидя.
Митинг наался. К микрофону вышел лидер ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв.
- Я самый возрастной депутат нового созыва регионального парламента, и мне открывать думу, - говорит он, - Я думаю, это символично.
- Мы будем настаивать, чтобы этот людоедский закон не был принят, - заявил его коллега и однопартиец Эльхан Мардалиев.
Люди продолжают собираться. За приходящими в парк наблюдает полиция. Но никому замечаний не делают.
Людей пока около сотни. А вот и провокации - чтобы митингующим было друг друга плохо слышно, в парке врубили музыку. Играет "И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди..."
Все в красных флагах КПРФ, которые разбавляют три флага справедливороссов.
Народ стягивается на площадь Мира, где сейчас начнётся митинг против пенсионной реформы.