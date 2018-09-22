Мы проклянём эту реформу: в Ярославле митинг против повышения пенсионного возраста заглушили музыкой

Акция протеста против пенсионной реформы проходит в парке Мира

В Ярославле проходит очередной митинг против повышения пенсионного возраста. Акцию-протест скандальной реформы проводят уже в привычном месте — в парке мира на пересечении улиц Городской вал, Свободы и проспекта Ленина.



- С одной стороны, повезло с погодой, должно много народу подтянуться, - говорят между собой собравшиеся. - Сдругой стороны, сегодня хоккей. А это плохо — многие предпочтут сходить на матч или остаться перед телевизором.



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За тем, как будет проходить митинг следят корреспонденты 76.ru.



18:30

Коммунист Эльхан Мардалиев зачитывают резолюцию.

- Да. Всё правильно. Нет пенсионной реформе, - выкрикивают люди.

18:26

Организатор митинга Наталья Бобрякова просит выступать побыстрее.

- У меня у ребёнка температура 39, но если я уйду, то митинг признают несостоявшимся, - сказала Наталья.



- Победа будет за нами, - скандируют собравшиеся.

18:16

Некоторые не выдержали и наклеили наклейки, которые раздавали в парке, прямо здесь на фонтан.

- Мы проклянем эту реформу, - говорят выступающие.



18:11

Собравшиеся говорят, что на прошлом митинге было больше людей. В парке на фоне речей митингующий играет саундтрек из фильма "Крёстный отец".

- Говорят, что нам делают реформу, как в Европе, - жалуется участница митинга в микрофон. - Но моя знакомая на пособия там может ездить за границу, а мы на пенсии выживаем.



18:06

Выступают жители Рыбинска, Тутаева, Даниловского района.

- Законы, которые сейчас принимают депутаты - просто жесть, - говорит жительница Даниловского района, приехавшая в Ярославль на митинг.

18:02

Людей с каждой минутой становится всё больше и больше. В основном, в парке собрались пенсионеры.

17:55

- Акции будут продолжаться, мы в этой борьбе победим, - уверен лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв.

17:49

Митингующие требуют выразить недоверие президенту России, а также роспуска Государственной думы.

17:38

Некоторые решили не подниматься с лавочек и хлопают в ладоши после заявлений выступающих сидя.

17:31

Митинг наался. К микрофону вышел лидер ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв.

- Я самый возрастной депутат нового созыва регионального парламента, и мне открывать думу, - говорит он, - Я думаю, это символично.

- Мы будем настаивать, чтобы этот людоедский закон не был принят, - заявил его коллега и однопартиец Эльхан Мардалиев.



17:21

Люди продолжают собираться. За приходящими в парк наблюдает полиция. Но никому замечаний не делают.

17:18

Людей пока около сотни. А вот и провокации - чтобы митингующим было друг друга плохо слышно, в парке врубили музыку. Играет "И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди..."

17:17

Все в красных флагах КПРФ, которые разбавляют три флага справедливороссов.

17:14

Народ стягивается на площадь Мира, где сейчас начнётся митинг против пенсионной реформы.