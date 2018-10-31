Теперь содержать музей будут из областного бюджета

В Ярославле исторический музей перешёл из собственности города в ведение региона. Городские власти сами отдали его. И даже попросили область его забрать.



- Что будет дальше мы не знаем, - ушла от ответов на вопросы заместитель директора музея истории города Ярославля Марина Королёва. - Мы пока ничего не комментируем.



В мэрии же признались, что содержание музея — дело дорогое. На него в год приходится тратить около 20 миллионов рублей, а зарабатывает он лишь 4 миллиона.



А вот в правительстве Ярославской области уверяют — музей продолжит свою работу, как и прежде.



- Необходимо позаботиться о развитии новых форм музейной деятельности, новых предложениях, интересных для современного человека, - сказал заместитель председателя регионального правительства Максим Авдеев. - Но важно также и сохранить активную музейную деятельность в знаковом месте, на красивой Волжской набережной, в сердце Ярославля.



А ещё недавно стало известно, что в Ярославле появится музей «Локомотива». Об этом рассказал президент хоккейного клуба Юрий Яковлев. По его словам, над этой идеей думали уже давно.

