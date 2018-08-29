В клубе пока решают, как именно будет выглядеть новый музей

В Ярославле появится музей «Локомотива», об этом рассказал президент хоккейного клуба Юрий Яковлев. По его словам, над этой идеей думали уже давно.



— Пока единственное, что нас останавливало, — это формат, — рассказал Юрий Яковлев. — Нужно понять, как именно организовать музей. Сейчас пришли к электронному варианту. Думаю, что в ближайшее время всё будет организовано.



Экспонатами станут настоящие раритеты, старые фотографии, награды, программки, которые бережно собирал пресс-атташе ярославского клуба Владимир Малков.



2 сентября в Ярославле начнётся новый хоккейный сезон, в последний момент клуб удивил болельщиков, устроив рокировку.

