Люди разбегались от остановки: в Ярославле из автобуса, полного пассажиров, повалил едкий дым
Сегодня в полдевятого утра на Тутаевском шоссе на остановке «Улица Елены Колесовой» произошло ЧП. Из моторного отсека автобуса, который ехал по 42-му маршруту, повалил густой едкий дым.
— Мы не сразу поняли, что произошло, ведь сначала просто запахло гарью, — рассказывают пассажиры автобуса. — Едкий дым начал заполнять салон, и водитель попросил всех выйти на улицу.
Забеспокоились и люди на остановке.
— Советую всем отойти от автобуса подальше, — порекомендовал всем мужчина, и люди стали разбегаться.
Водитель автобуса заглушил двигатель, и дым перестал валить. Тем не менее он решил не вызывать эвакуатор — немного подождал, пока мотор остынет, и поехал в парк. Естественно, без пассажиров.
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