Пассажиры вышли и на всякий случай отошли от автобуса подальше

Сегодня в полдевятого утра на Тутаевском шоссе на остановке «Улица Елены Колесовой» произошло ЧП. Из моторного отсека автобуса, который ехал по 42-му маршруту, повалил густой едкий дым.

— Мы не сразу поняли, что произошло, ведь сначала просто запахло гарью, — рассказывают пассажиры автобуса. — Едкий дым начал заполнять салон, и водитель попросил всех выйти на улицу.

Когда автобус начал дымиться, в салоне были пассажиры

Забеспокоились и люди на остановке.



— Советую всем отойти от автобуса подальше, — порекомендовал всем мужчина, и люди стали разбегаться.

Автобус с места ЧП уехал своим ходом

Водитель автобуса заглушил двигатель, и дым перестал валить. Тем не менее он решил не вызывать эвакуатор — немного подождал, пока мотор остынет, и поехал в парк. Естественно, без пассажиров.



Читайте также: ради церкви и футбола в начале ноября в центре Ярославля поперекрывают дороги.